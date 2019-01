-La contratación del defensa de 38 años de edad, Carlos Salcido, por parte del Veracruz parece una maniobra ilegal de acuerdo a los reglamentos de la Liga MX, sin embargo, al parecer en el futbol mexicano todo se puede y no habrá impedimento para que el nativo de Ocotlán, Jalisco, pueda jugar con la casaca de los Tiburones Rojos.

-El reglamento de competencia de la Liga MX en el artículo 30 señala que: “para el Torneo Clausura 2019 los clubes tendrán hasta el viernes 28 de diciembre de 2018 para realizar los trámites de actualización de registro de jugadores que cuentan con un contrato vigente, así como para realizar registros de jugadores que no tengan contrato vigente con un club”.

En la parte final de este artículo se especifica claramente el caso de Carlos Salcido, quien ya no contaba con contrato vigente porque fue dado de baja del Guadalajara en diciembre de 2018, por lo tanto, apegados al reglamento es improcedente su contratación por parte del Veracruz.

-Un dato más...

En la Asamblea Ordinaria de la Liga MX celebrada el 10 de diciembre de 2018 en las oficinas de la FMF en Toluca, llegaron a varios acuerdos los dueños de equipos del futbol mexicano y respecto del cierre de registros para el Torneo Clausura 2019 emitieron la siguiente aclaración mediante un boletín: “el 27 de diciembre será la fecha para el cierre de transferencias y registros de jugadores con y sin contrato”, es decir que el Veracruz tuvo como límite esa fecha para registrar a Carlos Salcido, porque el futbolista ya no tenía contrato.

-El registro de Carlos Salcido con el conjunto jarocho tampoco está respaldado por el artículo 30 del reglamento de competencia de la Liga MX que permite a los clubes registrar jugadores que provengan de otra Asociación Nacional, es decir del extranjero, con fecha límite al jueves 31 de enero de 2019.

-El as bajo la manga que presuntamente tiene la Liga MX para avalar el registro extemporáneo de Carlos Salcido se refiere a una disposición no escrita en el reglamento que permite a los clubes realizar cuatro transferencias por temporada posteriores al Régimen de Transferencias, siempre y cuando el jugador no haya sumado minutos con ningún club en el nuevo torneo y cuya fecha límite es el cierre de registros de FIFA; en este caso el 31 de enero.

En fin, el registro de Carlos Salcido es a todas luces una falta al reglamento, pero es la Liga MX.

-En otro tema, en un acto de sinceridad el volante del Atlas, Clifford Aboagye, confió que en la jugada del tercer gol de su equipo contra Lobos BUAP en el juego de la cuarta jornada el viernes pasado en el Estadio Jalisco, quiso enviar un centro pero el balón salió con efecto y se incrustó en la portería del conjunto licántropo.