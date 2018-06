• En las primeras horas de este miércoles se conocerá si la candidatura conjunta de México, Estados Unidos y Canadá, fue elegida como sede de la Copa del Mundo 2026.

Ayer se celebró en Moscú el Congreso Ordinario de Concacaf con la asistencia de las delegaciones de esta confederación, así como la presencia del presidente de FIFA, Gianni Infantino y los presidentes de las confederaciones de Conmebol y UEFA.

Dicho congreso fue aprovechado por el presidente de Concacaf, Víctor Montagliani, así como por el presidente de la FMF, Decio de María y el presidente de la Federación de Futbol de Estados Unidos, Carlos Cordeiro, para ponerle punto final a la promoción de la candidatura conjunta de Norteamérica para organizar la justa mundialista de 2026.

• Luego de intensas campañas de promoción por todo el mundo durante los últimos cuatro meses en favor de la candidatura conjunta de México, Estados Unidos y Canadá, por fin mañana se realizará la votación para la elección del Mundial 2026, durante el Congreso de FIFA, donde los presidentes de las federaciones de todos los países afiliados a FIFA emitirán su voto, ya sea en favor de Marruecos o Norteamérica.

De acuerdo a las propuestas de estas dos candidaturas todo parece favorecer a la de México, Estados Unidos y Canadá porque es la que ofrece más ganancias a FIFA, en una diferencia importante, ya que Marruecos promete una utilidad de cinco mil millones de dólares, en tanto que la de Norteamérica pronostica un beneficio de 11 mil millones de dólares.

• En el tema que acapara la atención del futbol mexicano con respecto a las Chivas Rayadas del Guadalajara, habrá que mencionar que la afición busca encontrar respuesta a la salida del técnico, Matías Almeyda y del director deportivo, Francisco Gabriel de Anda; pero por encima de encontrar culpables existe una realidad económica que ha hecho crisis en Chivas.

Matías Almeyda y Francisco Gabriel de Anda, no son culpables de nada, más bien son víctimas de una realidad financiera que tiene en severos problemas a la empresa Omnilife, la cual arrastró a Chivas con adeudos por casi dos mil millones de pesos al SAT; pero el problema no termina ahí porque para saldar otros adeudos se consiguieron préstamos que tienen en garantía el Estadio Akron, los terrenos propiedad de Chivas e incluso la marca, es decir, que no se sencillo pedir más préstamos para salvar la situación del Guadalajara, cuando ya no existen muchas garantías para obtenerlos.

• La crisis de Chivas arrastró a Matías Almeyda y su cuerpo técnico, pues era insostenible pagarles lo que ganan.

A Francisco Gabriel de Anda, lo utilizó la directiva rojiblanca de pararrayos y de portavoz, pero él no podía mover nada sin la autorización de José Luis Higuera.

La respuesta a la venta de Rodolfo Pizarro, la salida de Oswaldo Alanís y Rodolfo Cota, así como la ausencia de refuerzos obedecen a la crisis financiera.

José Luis Higuera no aparece porque su único objetivo es salvar la situación financiera y en eso trabaja, en tanto que el propietario, Jorge Vergara, tiene como prioridad resolver sus problemas de salud.