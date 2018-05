• Mañana se llevará a cabo la asamblea de dueños en las oficinas de la FMF en Toluca donde se analizará la procedencia de los 120 millones de pesos que entregó en garantía Lobos BUAP para permanecer en Primera División y seguramente avalarán su continuidad en el máximo circuito.

• El Club Deportivo Tepatitlán de Morelos se coronó campeón de la Liga Premier Serie A con derecho al ascenso, pero lamentablemente no podrá jugar en Liga de Ascenso porque no está certificado y tendrá que permanecer la próxima temporada en Liga Premier.

El equipo de Tepa ganó en penales 4-3 a Loros de la Universidad de Colima, tras empatar el marcador global 2-2, luego de dividir victorias con marcador de 2-0 en favor de Tepa en la Final de ida y por idéntico marcador de Loros en la vuelta.

• Pero aquí viene la incertidumbre en torno al ascenso del campeón de Liga Premier a Liga de Ascenso, ya que el reglamento establece que si el campeón no está certificado para ascender entonces el derecho de ascenso le corresponderá al club que si esté certificado bajo dos criterios:

En primera instancia le corresponderá ascender al subcampeón de la temporada.

En segunda instancia le corresponderá al club mejor posicionado en la tabla de cocientes de la temporada.

Y resulta que en ambos casos el Club Loros de la Universidad de Colima tiene el derecho al ascenso además de que sí está certificado.

• Sin embargo, no se da por un hecho que Loros de la U. de Colima ascenderá a Liga de Ascenso, pues es algo que su presidente, Jimmy Goldsmith, tendrá que pelear con el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, ya que por otro lado, el club Murciélagos de Liga de Ascenso terminó en el último lugar de la tabla de porcentajes y debe descender a Liga Premier; pero también está estipulado en el reglamento de Liga de Ascenso que si el club de Liga Premier que obtenga el ascenso deportivo no está certificado no podrá ascender y recibirá 10 millones de pesos, mismos que deberá pagar el club de Ascenso MX que deportivamente haya descendido, es decir, Murciélagos de Los Mochis.

• Pero aquí surgen los problemas porque también está en los reglamentos que si Murciélagos no puede pagar los 10 millones o pagándolos pone en riesgo su situación económica, entonces deberá bajar a Liga Premier.

Y es obvio que Murciélagos ha tenido problemas económicos la última temporada al grado de tener adeudos de varios meses con el plantel.

• Ahora que si de alguna forma Murciélagos consigue los 10 millones de pesos y paga para permanecer en Liga de Ascenso, entonces Loros de Colima pudiera pelear su derecho a ascender y pondría en situación difícil a Enrique Bonilla porque serían 17 equipos en Liga de Ascenso.