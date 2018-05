• Mañana se cumple el plazo estipulado por la Liga MX para que el club Lobos BUAP garantice el pago de 120 millones de pesos si pretende permanecer en Primera División.

De acuerdo a declaraciones del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza, asegura que no tomará dinero del presupuesto de la Universidad para pagar la multa de 120 millones de pesos y que prefieren descender dignamente.

• La opción que tiene Lobos BUAP es la llegada de empresarios inversionistas que aporten los 120 millones de pesos, situación que no es descabellada y que incluso se sabe de varios acercamientos; pero aquí surge otro problema porque la FMF requiere además que se manifieste de forma transparente de dónde provienen los 120 millones en caso de que así suceda, sin embargo, ninguno de los posibles inversionistas que se han acercado a salvar la categoría de Lobos BUAP aprueba la certificación por parte de la Femexfut.

• Pero existe un inconveniente mayor, ya que está totalmente fracturada la relación entre la directora deportiva de Lobos BUAP, Luza Esparza, quien es hija del rector, y la junta que representa al equipo ante la Liga MX encabezada por José Hanan, de tal suerte que la condición que ponen los inversionistas para aportar los 120 millones es que Luza Esparza no tenga injerencia en el equipo y eso no va a suceder.

• En suma, es poco probable que Lobos BUAP permanezca en Primera División e irremediablemente tendrá que jugar la próxima temporada en Liga de Ascenso.

En este caso surge otro problema porque el campeón de la promoción de ascenso, ya sea Alebrijes de Oaxaca o Cafetaleros de Tapachula, se quedaría sin miel y sin jícara, porque a cambio de no poder ascender debido a que no tienen la certificación, se vería beneficiado con los 120 millones de pesos, pero si Lobos BUAP decide no pagarlos, lo único que recibirían es el trofeo de campeones y nada más, ni ascenso ni dinero de premio.

• Los dueños de clubes de Primera División ya se preocuparon ante la posibilidad de que la próxima temporada se juegue con sólo 17 equipos, pues eso les representaría pérdidas y de inmediato se sacaron un as de la manga que no está en los reglamentos y abrieron la posibilidad de realizar una subasta entre los seis equipos de Liga de Ascenso certificados, para que con la mejor oferta se completen los 18 equipos del máximo circuito.

• Esta posibilidad tomará forma sólo si Lobos BUAP decide no pagar los 120 millones de pesos y de inmediato se someterá a su estudio en la reunión del Comité de Desarrollo Deportivo la próxima semana.

La propuesta de la subasta como tal sería aprobada o rechazada en la asamblea de dueños que se llevará a cabo la última semana de este mes en fecha por definir ya sea el 28 o 29 de mayo.