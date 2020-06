Futbol contra el racismo: el caso de Lilian Thuram

El asesinato del afroamericano George Floyd por un policía blanco en Minneapolis ha provocado las manifestaciones antirraciales más fuertes y multitudinarias desde las realizadas en la década de los sesenta en Estados Unidos. A nivel mundial, las protestas de oposición al racismo y a los abusos del poder, así como el derecho a oponerse a las injusticias estructurales del sistema capitalista, generó protestas en varios países, y el futbol ha sido una vitrina para amplificar estas denuncias.

Aunque son los protagonistas del balompié mundial que han expresado su oposición al racismo, y los estadios siguen dado cabida a aficionados xenófobos, hay ejemplos de rebelión ante esta problemática humana. El más representativo es Lilian Thuram, ex futbolista campeón del mundo con Francia en 1998, y lateral que jugó en grandes clubes como Juventus y Barcelona. Nació en la isla de Guadalupe, colonia francesa ubicada en el Caribe donde la mayoría son afrodescendientes, y utiliza su experiencia personal e intereses sociales para hacer conciencia sobre el racismo.

En una entrevista para la Agencia EFE a finales de 2019, Thuram cuenta que sus compañeros de clase en Francia, donde emigró cuando era un niño, le daban a entender que su color de piel hacía de él una peor persona. “El problema del racismo es que hay muchísimas personas que han sido condicionadas en un sentido y no es fácil para ellas cuestionarlo porque deben darse cuenta que han sido educadas en una mentira. Aquellos que no sufren el racismo no lo entienden, creen que es algo exagerado o creen que como ellos no son racistas nadie lo es. Un hombre no sabe lo que sufre una mujer al igual que algunos blancos no saben lo que sufre una persona negra”, ha explicado.

A diferencia de la postura imperante de la industria del futbol que exige nulificar la política en el deporte, Thuram exige acción concreta para acabar con este problema. En la página web de su fundación, denominada “Educando contra el racismo”, utiliza una frase de Albert Einstein: “El mundo es un lugar peligroso para vivir, no tanto por los que hacen el mal, sino por aquellos que observan y dejan que ocurra”. El ex jugador y activista dejó claro a EFE la imposibilidad de la neutralidad en los actos racistas. “En el momento en que eres neutral ante el racismo, el sexismo o la homofobia, quiere decir que lo respaldas. Respaldas las injusticias”.

En otra entrevista para El Periódico de Catalunya, Thuram aseguró que los mismos esquemas de dominación que sufren los afroamericanos en Estados Unidos u otros países se pueden replicar a otros grupos marginados. “Cuando empiezas a hacerte preguntas sobre las causas del racismo (sobre la historia, la cultura, las relaciones de dominio…), entiendes que los mismos mecanismos funcionan respecto a las mujeres o los homosexuales. Y es necesario hablar de ellos para empezar a cambiar”.

La Fundación de Lilian Thuram tiene como objetivo derribar los prejuicios raciales a través de la educación, como presentaciones en escuelas, conferencias y debates, eventos a favor de los derechos humanos y la creación de libros, programas de televisión y manifiestos antirracistas. En esa tesitura, el ex defensor escribió un libro denominado “Mis estrellas negras”, donde hace repasos biográficos a personajes ilustres de raza negra como los activistas Martin Luther King y Malcolm X, el sociólogo Frantz Fanon, la abolicionista del Siglo XIX Harriet Tubman o el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Su hijo, Marcus Thuram, también es futbolista y juega en el Borussia M’Gladbach de la Bundesliga alemana. El pasado fin de semana anotó un gol y lo festejó poniendo una rodilla en tierra, un símbolo de protesta popularizado por el jugador de futbol americano Colin Kaepernick. “Cuando los actos cívicos nos conducen a la muerte, las revueltas son la única reacción lógica que nos queda. Su violencia ha traído nuestra resistencia y tenemos el derecho de volver a pelear”, ha dicho Kaepernick en días recientes sobre la muerte de George Floyd.