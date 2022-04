Festival de mayo

Cerrado, para efecto de muchas actividades artísticas y recreativas, el paréntesis de dos años obligado por la pandemia, el Festival Cultural de Mayo en Jalisco difundió ya el variado programa de actividades correspondiente a la XXV edición, a celebrarse del 7 al 29 del mes próximo en diversos escenarios de la zona metropolitana y de Guadalajara principalmente.

Con representaciones de Dinamarca, Estados Unidos, Japón, Quebec, Ucrania y México, además de exposiciones de artes plásticas o actividades teatrales, el festival ofrecerá un atractivo abanico de opciones en materia de música.

El programa global incluye un concierto de homenaje al maestro José Guadalupe Flores, director que fuera por varios años de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, el martes 17 en el Teatro Degollado. Participará en el mismo la Orquesta Siempre Apasionados, con el propio maestro Flores como director huésped, para interpretar la obertura Las Bodas de Fígaro, de Mozart; el segundo movimiento de la Sinfonía No. 5, de Schubert; el segundo movimiento del Concierto para Piano y Orquesta No. 21, de Mozart, con Sergio Alejandro Matos (director, además del Festival) como solista; la Romanza para Violín y Orquesta no. 2, de Beethoven, con Julio Serna Villalobos como solista, y el segundo movimiento del Concierto de Aranjuez, para guitarra, de Rodrigo, con David Mozqueda como solista.

El joven y talentoso pianista ucraniano Vadym Kholodenko ofrecerá un recital, el jueves 26 en el Teatro Degollado, con obras de Tchaikowsky, Mozart y Liszt.

Habrá asimismo cuatro conciertos de órgano: el lunes 9, en el Santuario de Guadalupe, a cargo de Jesús López Moreno; el lunes 16, con Gustavo Delgado Parra, en la Parroquia de Nuestra Señora de La Paz; el martes 17 en el templo de Santa Teresa, con Víctor Contreras, y el martes 24 en el Templo Expiatorio, con Felipe Adrián Rojero.

En la clausura del Festival, el domingo 29, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, con el director japonés Toshiyuki Shimada como invitado, ofrecerá el estreno en México de Orawa, poema sinfónico para orquesta de cuerdas de cámara, de Wojciech Kilar, compositor de la llamada “vanguardia polaca de 1960”, y dos obras consagradas: el Concierto Para Piano en Si bemol mayor No. 2, de Brahms, con el ya mencionado Vadym Kholodenko como solista, y la suite Sherezada Op. 35, de Rimsky-Korsakov.

jagelias@gmail.com