“Festejos por año del libro”

No cabe duda que siendo tan particulares los miembros de esta humanidad doliente, pues igualmente singulares serán las reacciones ante un mismo hecho y vea si no, alguna entidad de la ONU determinó que esta ciudad, en el presente año sería Capital Mundial del Libro. He de decir que yo siempre he creído que los funcionarios y empleados de dicho organismo no son sino políticos que ya no cupieron en los gobiernos federal, estatal o municipal, y se acogen al presupuesto con que los países, principalmente los gringos, mantienen esos monstruos burocráticos que son los organismos internacionales que necesitan, para pretender que hacen algo, emitir decretos en complicidad con los estados y así determinaron que nuestra ciudad gozaría del inmenso placer de tener la titularidad de Capital Mundial del Libro, sin más fundamento tal vez que el ayuntamiento no hubiera publicado ni un libro en el pasado año.

Pero ya nombrados, una vez fijado un presupuesto, nos preparamos para los festejos; me da la impresión y tal vez me equivoque, pero no creo que el actual presidente municipal de la ciudad, según muchos, futuro gobernador con base en que es, según dicen, ultra mega popular entre las multitudes y juzgándolo así vemos que se sacó la rifa del tigre, porque hay que decir que no le veo mucho interés en ningún libro que no sea alimenticio y tiene problemas más graves de que la gente lea, tales como ser presidente de una ciudad cuyo despoblamiento es evidente y muy difícil de evitar y que tiene, además, un centro desértico con una calle medio cerrada, medio abierta, a donde tiene que llevar gente; con esos problemas cualquier cosa relacionada con un libro no le parecerá importante, pero vivo como es, pues se agarra del festejo, como lo haría cualquier sujeto al que vale madre el libro pero que quiere aprovechar la oportunidad con espectáculos, que a él le parece tienen relación con los libros.

Para su buena fortuna, él no está peleado -como otros que, por desgracia, sí parecen estar en conflicto- con el licenciado, que hay que decirlo, a él sí le gustan los libros y tiene además como atractivo una feria de libros y una universidad, y que necesitan quedar bien con él, no vaya a ser que llegue el candidato a Palacio y su gataje sea el encargado de fijar el presupuesto para la casa de estudios, así que lo único que requiere es flotar de muertito mientras la gente del licenciado le arma el festejo y lo deja gastarse los dineros presupuestados para el mismo, con muchos espectáculos, que a la mejor hagan parecer que la gente va al centro a los festejos.

Y con eso va a quedar bien y poco gastado, sin tener necesidad de leer un libro, lo que para muchos es un enfado, y queda bien con los burócratas internacionales, que podrán seguir haciendo sus fiestecitas a costa de los presupuestos públicos y, vamos, hasta a la mejor publican un libro y lo leen.