El América golea a Pumas y se queda con el clásico capitalino

Pumas quiso esperar al América, intentó ser paciente para hacer daño, pero pagó cara su tibieza. El clásico capitalino se pintó de amarillo.

Las Águilas fueron más que el Club Universidad de principio a fin y no pudo ni con las marrullerias de su técnico Efraín Juárez, que se fue expulsado en la primera mitad. Los de Coapa vinieron de atrás para humillar 4-1 y un triste equipo auriazul.

Al minuto 34, Jorge Ruvalcaba aprovechó un resbalón de Sebastián Cáceres para abrir el marcador y festejar ante la afición americanista que no podían creer el error de su equipo cuando eran mejores.

Los azulcrema dominaron, pero fue hasta el segundo tiempo cuando encontraron recompensa gracias al autogol de Álvaro Angulo (55'), que no pudo reaccionar ante un desvío de Keylor Navas.

De no ser por el portero costarricense, la ventaja de las Águilas habría llegado con mucho tiempo de anticipación. Navas tuvo una magistral noche, pero pudo más un inspirado Alejandro Zendejas.

Al minuto 59, José Zúñiga dio la vuelta al marcador con un cabezazo. El ánimo de Pumas murió ahí. Alejandro Zendejas con un gol de ensueño amplió la ventaja al 72.

Los felinos quisieron ajustar, se fueron al frente, pero antes cayó el cuarto gol americanista. Zendejas, desde los 11 pasos, hizo válida una falta que le cometieron a él.

América hizo pedazos a Pumas. En la tribuna, el Goya no retumbó y el ¿Cómo no te voy a querer? estuvo en duda. La capital le pertenece a las Águilas.