Todo debe volver —aunque no de golpe y porrazo— dirían los conservadores, debemos irnos paulatinamente. El término de “nueva normalidad” no me ha terminado de enganchar porque ya ni es tan nueva, ni me parece tan normal. En cambio esta realidad a la que nos estamos acostumbrando paulatinamente, es a la que justamente el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y la Feria de Libro están llegando, el primero tardío (el Festival siempre se celebra en marzo) y la segunda, en temporada, tiempo aunque no forma pues será de modo virtual. Ambos eventos han sido por años, dos de las fiestas culturales más preciadas que engalanan tanto a la ciudad como al país.

El FICG está cumpliendo 35 años desde que la Muestra de Cine Mexicano naciera teniendo como sede el querido Cineforo de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión se realizará de manera híbrida contando con actividades tanto presenciales como virtuales pudiendo alcanzar a muchos más cinéfilos e interesados fuera de Guadalajara. En torno a esto, uno de los retos a los que se enfrenta en esta pandemia es al de mostrar su contenido al público que sí vive acá. Aunque las salas de cine han estado abiertas hace algún par de meses, el respetable ha sido cauteloso al asistir.

En esta semana todos los cines de la ciudad estarán abiertos para deleite de cinéfilos, propios y extraños. Las medidas sanitarias para salvaguardar la salud pública de los asistentes han sido tomadas de manera rigurosa en los distintos circuitos cinematográficos tanto de la propia Universidad de Guadalajara como la de sus compañeros de Festival. Si gran parte del esfuerzo se hace desde la producción (léase: dirección, realización, talento, producción) la otra parte, la que es imprescindible para que todo esto también exista es la del público.

Basta un motivo para salir al cine, al teatro, a compartir con los seres queridos una buena película. El motivo llegó: se llama Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Anímese, la realidad es esta y más vale que nos acostumbremos y en lo que eso sucede, es mejor que nos agarre dentro del cine.

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina