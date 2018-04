Estrategia infalible

Esta semana el ex director de la FBI acude a las diferentes plataformas mediáticas para promover su libro que relata sus memorias durante su trabajo bajo el mando de Donald Trump. De lo poco que se ha filtrado a la prensa, aparentemente no encontramos evidencia irrefutable que cambie el curso de las investigaciones que ya enfrenta el presidente, sino un recuento de experiencias; aún así, Donald Trump no pudo contener su furia y utilizó Twitter para desacreditar a James Comey. Entre los mensajes publicados por Donald Trump llamó a Comey un mentiroso y espía que sólo busca promover y vender su libro para beneficio económico, sin embargo, ese es su derecho constitucional como ciudadano de los Estados Unidos.

El problema no es el contenido del libro, sino el cómo los medios y partidos atacan o defienden la publicación. En el pasado, Donald Trump ha enfrentado posibles confesiones que algunos asumimos sería el final de camino de la presidencia, pero después de cada evento similar, el presidente parece ganar fuerza. En el libro, James Comey hace una comparación directa del presidente a un líder de la mafia operando bajo el supuesto de lealtad hasta el final y en el que cualquier desacuerdo significa estar en contra del jefe. Parece ficción que algo como esto podría estar sucediendo en la Casa Blanca, pero Comey no está solo al caracterizar al presidente de esa manera.

La derecha debe entender que las estrategias convencionales no aplican en esta caótica y dividida administración. Los esfuerzos por parte de la Casa Blanca y de sus peones han dedicado su tiempo a desinformar y defender alegatos y críticas en contra del presidente y creo que dominan la narrativa. Debemos ser pacientes y no presumir que el próximo ex trabajador de la administración entregue las piezas legales necesarias para tomar acción en contra de la presidencia porque con cada nueva esperanza de evidencia que no se concreta el presidente gana credibilidad. En el tiempo que ha investigado la comisión especial dirigida por Robert Mueller sin resultados concretos los números que apoyaban la investigación han caído dramáticamente, complicando cualquier juicio o consecuencias.

Creo que si los demócratas quieren jugar en las mismas condiciones que el equipo rojo, la experiencia de los republicanos bajo el liderazgo de Trump ganará en cada partida.

Como se ha vuelto costumbre ahora sólo falta esperar a que Donald Trump escuche o vea algo en el televisor que encienda la ira y profanidad en contra de la publicación en la semana.