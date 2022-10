Estamos en una grave peligro

Una de las máximas en la ética del periodismo es no ser alarmistas -exponer sólo los argumentos confirmados y no interpretarlos al extremo- , menos ser amarillistas -aumentar la dimensión de los hechos con la intención de llamar la atención-, ser objetivos en la exposición de los hechos y mesurados en el planteamiento de las conclusiones. Y en los acontecimientos que se presentan con la invasión de Rusia en Ucrania, habrá que ser moderados en la reflexión y en las consecuencias que se pueden tener no solo para aquella región, sino para todo el mundo.

Sin embargo, lo que ha sucedido a partir del pasado fin de semana prende los focos de las alarmas.

Rusia ha intensificado los bombardeos a la Kiev, la capital de Ucrania, y otras centros poblaciones. Las muertes de civiles se pueden contar por docenas. Vladimir Putin -la tarde del lunes- sostuvo una videoconferencia con su Consejo de Seguridad y ha confirmado que los ataques son en respuesta al “ataque terrorista”, según lo calificó, perpetrado con el puente de Crimea. Y días antes había amenazado con usar armamento nuclear si fuera necesario.

La respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar y Joe Biden dijo que “Putin no está bromeando. Tenemos una amenaza real de armas nucleares”, y atacando indiscriminadamente a la población “solo refuerzan aún más el compromiso de apoyar al pueblo de Ucrania”, pero “junto con nuestros aliados y socios, continuaremos imponiendo a Rusia por su agresión, haremos que Putin y Rusia rindan cuentas de sus atrocidades y crímenes de guerra, y brindaremos el apoyo necesario para que las fuerzas ucranianas defiendan su país y la libertad”.

Antony Blinken, Secretario de Estado norteamericano, recriminó los ataques en contra de parques infantiles y parques públicos en Kiev, y fue muy claro al señalar en un comunicado que “Estados Unidos está con ustedes”.

Las críticas y advertencias también llegaron por parte de Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), quien calificó de “imprudente ataque de Rusia a Ucrania, que pone en riesgo innumerables vidas civiles”.

Lo mismo sucedió desde el Vaticano, donde el Papa Francisco resumió todo en una frase: “Estamos atravesando tiempos difíciles para la humanidad, que corre grave peligro. Esto es de verdad, estamos en grave peligro”.

Por la injustificada invasión, por las violaciones del derecho internacional que se han cometido, por la amenazas cruzadas que se han intercambiado entre las potencias mundiales, por las consecuencias que se pudieran provocar y por las amenazas -en otro contexto- que desde Corea del Norte se envían, el Papa tiene toda la razón, “estamos en grave peligro”. Esto pudiera desembocar en el conflicto más riesgoso y grave desde la Segunda Guerra Mundial, que está considerada como la masacre más terrible de la historia, donde 50 millones de personas perdieron la vida.

Lo que se vive es de alto riesgo y que sería de funestas consecuencias.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net