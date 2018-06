Establecen compromiso

Por Don Gambetero

En Chivas cerraron el ciclo deportivo con Matías Almeyda con madurez y no porque fuera fácil, sino porque los futbolistas saben que no les quedaba de otra. Se les vienen tres torneos y estarán en el ojo del huracán después de un año liguero para llorar, por lo que tendrán que demostrar que son capaces tanto en Liga, Copa y Mundial de Clubes.

El que le den ahora todo el amor, lealtad, confianza, compromiso y que pongan excelente ambiente en el entrenamiento o que anden de abrazo con el técnico José Saturnino Cardozo no quiere decir que la plantilla de Chivas ha echado en el costal del olvido al “Pelado”.

Todo lo contrario, están aplicando el código Bushido. Tienen más presente que nunca las enseñanzas de Almeyda, aplicarán todos los consejos que les brindó en dos años y casi nueve meses. Así que siguen unidos como familia, entendiendo que se ha ido de ella el gestor de los éxitos, pero lo tendrán a distancia, como un amigo y lo que siempre se desean los que se consideran hermanos de sangre, porque así definen al interior de Chivas la relación con el argentino, donde se busca que siempre les vaya bien, aunque ya no sea de la mano.

La plantilla rojiblanca enfrenta el presente con actitud, optimismo y saben que el deseo de Almeyda es que continúen cosechando éxitos, por eso mismo entablaron una charla con el cuerpo técnico que encabeza el “Diablo” Cardozo, para comunicarle que “el grupo está comprometido, lucharemos por lograr los objetivos, porque nos vaya bien a todos, porque este grupo es trabajador. Estamos comprometidos con ustedes”, gambetas más o gambetas menos le dijo uno de los líderes del equipo.

Cardozo se dirige mucho en los entrenamientos con Alan Pulido, Carlos Salcido y Jair Pereira, quienes han respondido a la confianza, como profesionales, llevando al equipo al máximo de entrega en los trabajos, donde la intensidad es una característica en cada sesión.

El paraguayo sabe del potencial de Pulido, por lo que espera que se le pegue algo del entrenamiento casi personal que tendrá, a ver si así se convierte en el goleador que muchos han estado esperando desde que llegó al Rebaño. Eso sí, difícil que el ariete siga en roles de recuperación, ya que Cardozo es de los que gusta del referente del área, del delantero matón.

Anda pensativo

No es para menos. “Chapito” Sánchez anda muy pensativo, porque él tenía en sus pronósticos estar trabajando con el equipo, no al parejo, pero realizando algunos ejercicios en Monteverde, pero cuando hicieron revisión, vieron que todavía le falta poco más de un mes para que esté comenzado a realizar trabajos fuertes en cancha.

El lateral derecho se arropa mucho con su familia para que la tristeza sea menos, ya que está consciente que el tiempo ya no le dio para iniciar el campeonato y por lo menos en las primeras tres jornadas no estará ni en la banca. Josecarlos Van Rankin tiene todo el camino abierto para poder afianzarse como titular, al no estar el “Chapito”.

Así que cayó como anillo al dedo la contratación, que en un principio se presumía para presionar a Sánchez, pero que ahora tendrá toda la oportunidad de robarse el puesto protagónico.

En la mira

Haz de cuenta que fallaste el penal del gane al 90’ en una Final, así de contentos andan los de Adidas con Javier Hernández.

Los altos mandos están que no los calienta ni el sol luego de que el atacante se puso en la mira de la fiesta de escorts, misma que no fue de escorts.

El “Chicharito” no había salido a tema, pero él salió a decir que era celebración de su cumpleaños, lo que enervó a la marca alemana, ya que si alguien sigue manteniendo una excelente reputación es el delantero del West Ham.

@dongambetero