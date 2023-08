Entre el horror y la barbarie

El escenario es desolador. El crimen por la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno refleja la tremenda problemática de inseguridad en nuestro país y cómo el nivel de violencia ha rebasado la crueldad y el salvajismo. Tal crueldad es incomprensible, miserable, una barbarie.

El viernes 11 de agosto salieron de fiesta cinco amigos, jóvenes de entre 19 y 22 años. Sus familias ya no supieron nada de ellos y ante la falta de respuesta de las autoridades se manifestaron para exigir dar con su paradero; el domingo 13 en la Copa Jalisco de futbol y el lunes en la Central de Autobuses hicieron visible la desaparición de los jóvenes. Todo ocurrió en Lagos de Moreno, un Pueblo Mágico ubicado en la región Altos de Jalisco.

Lo que siguió supera la brutalidad. Primero, se localizó uno de los automóviles donde viajaban los jóvenes; dentro hallaron un cuerpo calcinado. Después a los familiares llegaron imágenes donde se ve a los cinco amigos hincados, golpeados y amordazados… y un vídeo. Un vídeo que con morbo y sadismo comenzó a circular, donde uno de los jóvenes es obligado a quitarle la vida a sus amigos. Ni siquiera vale la pena detallar.

Compartir y replicar las imágenes es cruel. No abona nada… sólo es mero morbo, miserable morbo de una tragedia; los revictimiza a ellos y sus familias; además, al difundirlos podría estar esparciéndose el mensaje de quienes cometieron esta atrocidad. Lamentablemente hubo medios de comunicación que las utilizaron para “ilustrar” la nota, cuando podría informarse sin necesidad de mostrar a los jóvenes en tan abominable situación.

La tragedia en Lagos de Moreno se suma a la desaparición de cuatro mujeres en el Municipio Encarnación de Díaz, en la misma zona, de quienes no se sabe nada. Es como si pudieran cometerse inhumanas atrocidades con total impunidad, en un país donde cualquiera está en riesgo.

El horror que representa para el país, para las familias, donde no sólo se roba la tranquilidad de que tus hijos puedan salir a divertirse con sus amigos sino la libertad y el derecho a vivir sin miedo, seguros. Y ahí es donde las autoridades no han logrado ponerse de acuerdo, ¿a quién le corresponde qué? Cuando la seguridad es responsabilidad de los tres niveles de Gobierno: municipal, estatal y federal, que deberían trabajar de manera articulada para garantizar eso que hoy ya no tenemos, seguridad.

Las autoridades hoy investigan si los cuerpos que encontraron calcinados en Lagos de Moreno son Dante, Jaime, Uriel, Roberto y Diego. Jóvenes con nombre, sueños y una familia que ya no los verá volver. Para sus familias no hay consuelo. Y en medio de la desolación, nos preguntamos: ¿es posible vivir en México sin temor?

