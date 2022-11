En juego el futuro y legado político de Biden

Hasta anoche, en el preámbulo de las elecciones intermedias de hoy en Estados Unidos, se habían contabilizado 41 millones de personas que ya habían emitido su voto de manera anticipada, de un universo de casi 260 millones de estadounidenses -que tienen la mayoría de edad- que tienen derecho de tomar parte en la jornada electoral. El 43 por ciento de quienes ya votaron son demócratas, 34 por ciento son republicanos y 23 por ciento independientes.

Los porcentajes tienen su importancia, porque de acuerdo a las encuestas que se han dado a conocer, serán los republicanos los que le podrían darle un vuelco y dejar de ser minoría en el Congreso, pasando a tomar control de la Cámara de Representantes y el Senado.

La jornada de hoy significa la batalla por el nuevo balance del poder y será la elección que marcará el rumbo del resto de la administración del presidente Joe Biden, poniendo en juego su futuro y legado político. Por el momento, Biden tiene una aceptación que fluctúa entre el 40 y 45 por ciento, mientras que poco más de dos terceras partes de la población -69 por ciento- opinan que el país va en una mala dirección. Con estos números, el pronóstico es que la presidencia del actual mandatario tiene todo para perder y que a partir del año próximo el control de cámaras estará en manos republicanas, quienes tienen toda la intención de truncar todas las propuestas de Biden y con ello minar el camino para que los demócratas puedan continuar como huéspedes de la Casa Blanca.

La ‘pelea’ electoral no solamente será en Washington, sino en 36 gubernaturas estatales, todos los congresos locales y 13 iniciativas nacionales. Es por eso que se habla de que al final de la jornada se conocerá cuál será el nuevo balance del poder.

Y en medio del ‘remolino’ politico, no solamente Biden ‘coloca su cabeza en el cadalso’, es una prueba de fuego para alguien quien hace poco tiempo ya estuvo en la oficina Oval, el ex presidente Donald Trump, quien está detrás de la maquinaria republicana y que un triunfo de ese partido lo colocaría -muy al margen de que pueda o no lograrlo por sus problemas de tipo legal a los que se enfrenta en la actualidad- en la antesala de ser postulado para buscar intentar regresar a Washington como mandatario.

Lo preocupante y peligroso de que ese panorama o escenario se haga realidad, sería nuevamente entrar en la retórica, en la división y en la agresión verbal, cuando está tan fresco el ataque al Capitolio que fue ‘dirigido’ por el mismo Trump, que dejó una herida honda en la sociedad y un sentimiento de que una provocación más, aunado a la actual ebullición social pueda reventar y tener otro tipo de consecuencias.

Ayer hablamos en este mismo espacio de los efectos para México en caso de que los republicanos puedan obtener la mayoría en el Congreso, pero en el nivel interno estadounidense se esperaría una nueva arremetida en contra de los migrantes -sobre todo mexicanos- y se truncarían completamente aquellas propuestas que están pendientes y que están dirigidas a darle estatus y estabilidad a millones de migrantes que desde hace muchos años están en el país vecino y que son ‘motor’ vital de la economía. Así que no solamente Biden y los demócratas ponen en juego su futuro, sino también millones de personas que en la búsqueda del ‘sueño americano’, ya son parte de la sociedad, pero no son tomados en cuenta. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net