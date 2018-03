Parece una obviedad. Parece una reiteración innecesaria... Son bastante pertinentes, sin embargo, aunque al final del cuento no aportan ninguna garantía de que la novela de las próximas elecciones vaya a tener el deseable “final feliz”, los puntos salientes de la “instrucción pastoral” emitida este domingo por el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, centrada en el deber de todos los ciudadanos —no sólo de los católicos— de votar “en conciencia”.

-II-

Aunque el mensaje recomienda ponderar el voto desde la perspectiva de la “moral católica”, los programas de los candidatos sobre los aspectos familiares, económicos, educativos y religiosos resisten todos los enfoques posibles. En los familiares, por ejemplo, aceptar como legítimos los modelos de familia diferentes al tradicional. En los económicos, propugnar porque la remuneración del trabajo honesto sea la posibilidad real de una vida digna para el trabajador y sus dependientes. En lo educativo, intentar que se generalice, en la práctica, el acceso a las aulas, pero, principalmente, que se eleve el nivel cualitativo de la educación, su pertinencia para las necesidades del mercado laboral, y que se erradique el cáncer de la corrupción, los privilegios y el burocratismo del sector. En lo religioso, que se respeten tanto creencias como increencias; que nadie se sienta dueño de la verdad ni discrimine a quienes piensan de manera diferente.

En el documento, Cabrera López se remite a un texto de su antecesor, Adolfo Suárez Rivera: “Votar según la propia conciencia (…) exige conocer, en la medida de lo posible, las propuestas y plataformas de los partidos y candidatos contendientes”. Algo que sería inobjetable, si dichas propuestas y plataformas no se parecieran tanto a la verborrea de los merolicos de plazuela, y fueran olvidadas o traicionadas por los candidatos en cuanto el voto popular, obtenido en forma chapucera, los transforma en gobernantes. (Podrían resultar ilustrativos lemas de campaña tan seductores como “Renovación Moral de la Sociedad” o “Bienestar para tu Familia”, que seguramente arrancarán más de una trompetilla burlesca al iluso ciudadano que creyó en ellos).

-III-

La “instrucción pastoral” incluye asimismo el rubro del seguimiento que, tras ejercer el voto “como un derecho y como un deber”, debería darse a que “las personas elegidas, que ya ocupan un puesto público, cumplan con su trabajo”, e, idealmente, honren los compromisos en función de los cuales consiguieron el voto ciudadano…

Por desgracia, es ahí donde la puerca tuerce el rabo. Porque cuando los gobernantes ya electos “protestan” desempeñar “lealmente” sus cargos, bla-bla-bla…, “y si no, que la Patria me lo demande”, parten de una premisa perversa: que los mecanismos para plantear las eventuales demandas… prácticamente no existen.