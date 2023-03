El "mago" de Palacio

El canciller Ebrard se fue a Washington y se encerró con el embajador de México Esteban Moctezuma y con los 52 cónsules designados en las representaciones diplomáticas en la Unión Americana. Y su mensaje fue tajante, “no vamos a permitir que atropellen a México”, calificando además de “inaceptables ataques” las posiciones de legisladores del Partido Republicano, con motivo de las controversiales propuestas de reconocer a los cárteles como terroristas y solicitar la intervención del ejército estadounidense para combatirlos.

Marcelo Ebrard estableció que por ningún motivo se permitirá “que se consolide una narrativa basada en mentiras que dañe a nuestro país”, por lo que los consulados iniciaran una campaña informativa y posiblemente en ella se recomiende a los connacionales en condiciones de votar en el país vecino, que le nieguen su voto a los “mequetrefes” legisladores republicanos, tal y como lo había dicho el presidente López Obrador el jueves pasado: “Y desde hoy, vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos para informarles de que estamos haciendo en México, como esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía”, dijo el mandatario en la mañanera.

Con lo que no contaba AMLO, es que tres días después -el domingo-, en el programa de contenido político de mayor audiencia en la televisión abierta de Estados Unidos -Meet The Press, de la cadena NBC- el principal responsable de la agenda relaciones exteriores del Senado norteamericano, el senador DEMOCRATA Bob Menendez -de raíces cubanas-, asegundó las propuestas republicanos al decir, “Debemos de aumentar drásticamente nuestro involucramiento con México, no puede tratarse solo de economía. Tiene que ser sobre seguridad y protección también. Y me temo que en México vamos en la dirección equivocada así como en cuestiones de democracia”. Y fue tajante al señalar que la política lopezobradorista de ‘abrazos y no balazos’, “no está funcionando muy bien”, y se fue a la yugular: “La realidad es que a lo largo de las comunidades fronterizas, son los cárteles los que manejan las comunidades, no el gobierno de México”.

En el Congreso norteamericano predominan dos corrientes políticas, la del Partido Demócrata, que representa los ideales liberales, mientras que el Partido Republicano los ideales conservadores. Históricamente, muy difícilmente concuerdan en sus propuestas y es lo que le da el balance a su democracia. Sin embargo, ‘por arte de magia’ en el asunto del rumbo que lleva México, la violencia que se genera y los efectos nocivos de la droga que se produce, demócratas y republicanos están de acuerdo. Están en consenso, caminan por el mismo sendero y hablan el mismo lenguaje. No cabe duda que todo esto es obra de un mago… del ‘mago’ de Palacio. ¿Usted, qué opina?.

