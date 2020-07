El gobernador activará el Botón de Emergencia

Es el tema más comentado. El Botón de Emergencia. “El gobernador Alfaro va a declararlo y vamos a encerrarnos y parar todo 14 días”. Es la frase que se repite en las pláticas de casa, en los lugares donde todavía hay trabajo, en los camiones donde apretados todos, esperan llegar a su destino sin contagiarse de COVID-19. Es también la pregunta de los taxistas y de todos los jaliscienses que trabajan y ven cómo el dinero no alcanza: ¿cuándo declara el gobernador el Botón de Emergencia?

¿Es posible que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aplique esta nueva medida extrema como reacción a los contagios y muertes por coronavirus? La respuesta es afirmativa. Primero, porque la figura del temido Botón de Emergencia ya se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Es una herramienta legal a la que puede acudir el mandatario.

Además, se trata también de una medida de castigo que quizá funcione. Si muchos jaliscienses han respetado el aislamiento y las medidas sanitarias, incluida la sana distancia y el uso del cubrebocas, muchos otros no lo han hecho, no lo hacen y no tienen disposición de hacerlo… a menos que teman una sanción. Es algo parecido al exceso de velocidad de los automovilistas: muchos dejan de pisar el acelerador por temor a las multas, no porque crean que evitan accidentes fatales.

Pero el asunto no es tan simple. Ojalá lo fuera, porque entonces la solución se aplicaría en un dos por tres.

El gobernador Alfaro debe responder a la presión que surge desde varios frentes. Los expertos en la Mesa de Salud exhiben estadísticas del alza de contagios y aportan los gráficos en los que se prevén escenarios futuros potencialmente catastróficos: más hospitalizados, más fallecidos y crecimiento rápido de la pandemia, que provoca un colapso generalizado del sistema de salud y de la economía. Una situación así pone en riesgo a amplios sectores de la sociedad sin posibilidad de reacción para contener y revertir.

Por otra parte, quienes participan en la Mesa de Reactivación Económica presentan con preocupación los números de la economía jalisciense: 57 mil empleos formales perdidos en el primer semestre (aunque el IMSS dio a conocer una cifra más elevada, de hasta 82 mil 201). Debe subrayarse que se trata sólo del sector económico dado de alta ante la Secretaría de Hacienda, porque si fuese posible sumar las decenas de miles de trabajos informales perdidos, podría observarse el panorama completo del sector laboral, bastante ensombrecido.

El presidente de Coparmex Jalisco, Carlos Villaseñor, asegura que si se activa el Botón de Emergencia se perderán en 14 días otros 11 mil puestos de trabajo; y sostiene que sólo de abril a mayo se dieron de baja de sus registros 831 patrones (empresas cerradas definitivamente) y otros 312 quedarían eliminados de la economía en esas dos semanas.

¿Qué hacer entonces? En el Sector Salud la premisa soluciona cualquier duda: primero está la salud.

Pero el juego de realidades dibuja una serpiente que ya se devora la cola.

En las pláticas mencionadas al iniciar este texto, también se repite la frase: “si no morimos de coronavirus, vamos a morir de hambre”. El Gobierno del Estado no la tiene fácil.

Un cambio real puede generarse si se toman medidas reales y generalizadas para obligar a que se cumplan las medidas de salud recomendadas por los especialistas… o nos vamos al Botón de Emergencia.