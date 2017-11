El factor PT

Lo único que nos debería de llamar la atención de la persecución a algunos líderes y en concreto a la esposa del presidente eterno del PT, Guadalupe Rodríguez, es que no haya sucedido antes. El PT, junto con el Verde, son los dos grandes ejemplos de un partido convertido en negocio familiar. No ha ganado una elección importante en su vida, pero su presencia regional, principalmente en Nuevo León, Chihuahua, Durango y Zacatecas, y una estructura creada con base en complicidades más que en afinidades ideológicas han hecho de este partido un gran negocio. Nacido del movimiento Tierra y Libertad, el Partido del Trabajo solo ha tenido en sus 27 años de historia un solo líder y en la práctica dueño: Alberto Anaya.

Si bien el PT siempre ha jugado electoralmente con la izquierda, o casi siempre, en la práctica su fuerza está en negociar los votos con los gobernadores en turno de esos estados a cambio de prebendas, como fue el caso de las guarderías. Y quizá la historia de lo que estamos viendo se explique en el casi. El partido había perdido, por muy pocos votos, el registro en 2015 por no alcanzar el mínimo de votación en la elección federal, sin embargo, en un distrito de Aguascalientes la elección fue anulada y el PRI, que sabía que no tenía oportunidad, movilizó su estructura para darle al PT los votos necesarios para salvar el registro. A pesar de ello en la elección del Estado de México el PT se alió con Morena y para la presidencia de 2018 también. Ahora sí que, desde el punto de vista político, se tipifica la traición. Pero no es la única explicación.

Uno de los escenarios que prevé el Revolucionario Institucional es que la elección se polarice entre PRI o no PRI (el otro es Peje o no Peje). Si eso es así, lo que necesita el PRI, sabedor del alto rechazo que tiene su marca, es apostar por la pulverización del voto. Margarita Zavala y “El Bronco” juegan en ello un papel fundamental lo que buscan es el debilitamiento del Frente. Para golpear el voto de Andrés Manuel, casi tan duro como el priista, el único camino es desbaratar la alianza con el PT o, mejor aún, cargarle a Andrés Manuel los negativos del escándalo que, dicho sea de paso, no tuvieron que inventarlo: el fraude y la desviación de recursos están y han estado ahí, diáfanos, a la vista de todos, pero nadie quería, o a nadie le convenía, verlo.

El golpe está dado. Entre más trate la dirigencia de Morena de defender al indefendible de su aliado Anaya más se va a embarrar. Aunque lo que le resten a Andrés Manuel con este golpe sea solo 1.5%, ese pequeño porcentaje puede definir una elección que será, sin duda, con final de fotografía (que en política electoral significa con judicialización y protestas post electorales).