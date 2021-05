El debate en pandemia: empezamos con Tlaquepaque

A las y los candidatos es importante verlos en acción y los debates nos permiten eso: escucharlos hablar, identificar su claridad de ideas y también la capacidad que tienen (o carecen) para expresarlas, además de conocer sus propuestas y visión de Gobierno.

El primero de los cuatro debates organizados por EL INFORMADOR, con candidatos y candidatas a las presidencias municipales, correspondió a Tlaquepaque. Desde una sala virtual, este ejercicio permite al electorado ver aquello que no ve en la propaganda, en los espectaculares y, muchas veces, ni siquiera en las entrevistas: la claridad de ideas que tienen para gobernar un municipio y cómo las articulan. Los debates hacen posible contrastar a las y los participantes como opciones para dirigir una alcaldía.

Ayer presenciamos un esfuerzo de este medio de comunicación para ofrecer un espacio de discusión de asuntos públicos, apoyado con el uso de la tecnología y frente a un proceso electoral inédito e histórico, en medio de una pandemia, con campañas presencialmente limitadas y donde se desconoce cómo se comportará la preferencia electoral.

Con la ventaja tecnológica, seis candidatos y seis candidatas que buscan encabezar la Ex Villa Alfarera se reunieron de manera virtual y fijaron temas como seguridad, servicios médicos municipales, agua potable y alumbrado público. Llamó la atención que el tema de género fue abordado principalmente por las mujeres y las propuestas sobre empleo y para jóvenes fueron algunas de las ausentes en la discusión.

En cerca de dos horas fue posible valorar conceptualmente la visión de cada aspirante, lo que traen en la cabeza y lo que podría esperarse de su forma de gobernar, en el marco de un proceso electoral donde las campañas con visitas casa por casa, mítines y reuniones están limitadas debido al riesgo de contagios.

Esta es la primera vez que las campañas se hacen así, principalmente de manera virtual en las redes sociales, y donde además, para el caso de Jalisco, las opciones para el elector son numerosas, con más de una decena de partidos políticos compitiendo con tantas candidaturas.

El de ayer fue un nuevo formato de debate, sin tanta producción y donde cada aspirante tuvo el reto no sólo de elevar el nivel de discusión, sino de saber presentar sus propuestas e ideas de manera más amena, clara y concisa… porque la competencia ya no sólo es entre ellos, sino también con los miles de contenidos que hay en las redes sociales. Por supuesto que esto no debe dejar de tomar en cuenta al electorado sin acceso a internet.

Este tipo de espacios en medios de comunicación es fundamental, sobre todo para aquellos partidos de reciente creación y/o con menor presupuesto, porque les permite tener cancha pareja, espacios de manera equitativa y la misma oportunidad de expresarse (cómo lo aproveche cada participante es otra historia).

En este primero de cuatro debates organizados por EL INFORMADOR, todos los y las participantes se adaptaron al formato virtual, sin que faltara el: “¿Puede prender su micrófono, por favor?”, ni quienes olvidaron apagarlo. Pero más allá de eso, son ejercicios que fortalecen la democracia y permiten verlos en acción. ¡Los invitamos a los siguientes tres debates!

