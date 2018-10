El botín de la Línea 3

Bájenle a su tren. Eso le pide Enrique Alfaro a Aristóteles Sandoval y al Gobierno federal que, como se perderán la inauguración de la Línea 3 del Tren Ligero, se andan paseando en nostálgicos recorridos de supervisión (y autopromoción). “El otro día se hicieron pruebas de la operación del tren sin las especificaciones que se requerían. Incluso subieron a los medios sin avisarle a los equipos técnicos. Me parece que esto no puede seguir. Este no es un proyecto para salir en la foto”, criticó el ingeniero Alfaro.

Sobre el arte de jalar marca, esta H. Fuente siempre reconocerá las dotes y los destos del próximo gobernador para echarle grilla y sal a la herida. Primero asegura que en México y en Casa Jalisco no le informan nada de los avances de la Línea 3 ni su estatus, y por el otro está al tanto de las notificaciones de prueba a los técnicos y sus especificaciones.

Tal para cual y cual para tal. Cómo se van a extrañar ese par de góbers.

***

Los que saben, grillos de "sepa" pero a ver qué me invento, cuentan que hace poco más de una semana Carlos Lomelí visitó Tepatitlán en una gira regional. Su visita incluyó una reunión con cerca de 400 asistentes. Entre ellos, 120 regidores y una decena de alcaldes electos de la región, militantes del PRI, PAN, Verde, Nueva Alianza, MORENA, pero ninguno de Movimiento Ciudadano.

El mitin fue para explicar sus próximas funciones como súper delegado federal. Cuentan que entre las filas naranjas hubo inquietud y hasta operaron para sabotear el encuentro porque Lomelí ni ha sido electo, ni ha sido designado, o sea, no es nada.

***

Hemos notado que Héctor Pizano, tricolor cabizbajeado y próximo no-coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, enseña con mucha facilidad su calzoncito naranja. El ex dirigente estatal del PRI respondió a Enrique Ibarra un mensaje en redes sociales sobre el final de su administración en Guadalajara.

“Felicidades por el trabajo desempeñado y les deseo éxito en los nuevos proyectos que asumirán”, escribió al próximo secretario general de Gobierno.

No son gratuitos los rumores de que Pizano medita muy fuertemente (es un decir) pasarse a mejor vida partidista rodeado de sus empoderados y ascendentes amigos emecistas.