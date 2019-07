El arsenal de “El Chapo” en manos de Trump

Además de la conformación de un grupo binacional para confiscar la multimillonaria fortuna y bienes amasados por el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado la semana pasada a vivir preso de por vida en la cárcel de máxima seguridad de Colorado, en Estados Unidos, que acordaron ayer el secretario de Estado, Mike Pompeo y el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en su encuentro en la Ciudad de México, habrá que ver el uso que el Gobierno del Presidente Donald Trump haga de las confesiones que hizo el narcotraficante sinaloense.

Ya vimos que en México, el Gobierno de la autollamada cuarta transformación, no hizo prácticamente nada con toda la información que se reveló durante los alegatos de la Fiscalía y la defensa que se presentaron a lo largo de casi tres meses en el llamado juicio del siglo en Nueva York en el que atestiguaron 56 hombres y mujeres, que concluyó en febrero pasado con el veredicto del juez Brian Cogan que condenó a cadena perpetua a “El Chapo”, y que se considera el más caro del mundo al calcularse en un costo de 50 millones de dólares.

En este litigio en territorio estadounidense, que cerró la semana pasada y que será impugnado por los abogados de Guzmán Loera, se escuchó de sobornos del narco a los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, e incluso a colaboradores del propio AMLO en la campaña del 2006.

También de las complicidades de mandos militares y policiales con el cártel de Sinaloa, los asesinatos ordenados, entre los que apareció el del destacado periodista Javier Valdez, detalles de sus fugas de prisión, y hasta de presuntos actos de pederastia de Guzmán Loera.

Nada de esto supimos en las tres ocasiones que fue detenido en México, dos de las cuales escapó de prisión.

Pero el Gobierno de López Obrador ningún seguimiento le dio a lo que se dijo en este juicio, como en su momento nada pasó con lo que confesó “El Chapo” en privado y nunca se hizo público, cuando lo detuvo el Gobierno de Enrique Peña luego de su primera recaptura en Mazatlán tras más de una década de haberse fugado de Puente Grande a inicios del sexenio del panista Vicente Fox en enero de 2001. Tampoco de quién lo ayudó a fugarse el 11 de julio de 2015 del Penal de máxima seguridad de Almoloya cuando lo recapturaron en enero de 2016 por segunda vez también en Sinaloa.

Toda esa información es sin duda valiosa para mejorar la lucha contra la delincuencia organizada, pero ha sido desperdiciada por omisión o complicidad por parte de los gobiernos mexicanos. Hoy lo confesado por los testigos y por el propio capo está en manos de Trump y no será nada descabellado pensar que pudiera ser usado como un nuevo instrumento de amago a México para quedar bien con su base electoral en su campaña en marcha por la reelección, como ya lo hizo cuando amagó con imponer aranceles, no sólo por la migración, si no por el poder de las mafias del narcotráfico en nuestro país. Veremos.

