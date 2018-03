El Tiburón sigue aleteando

El Veracruz tenía que ganar en su casa el pasado domingo como fuera, y efectivamente lograron sacar el triunfo de la mano de un montón de factores como apagones, una falla increíble de Ángelo Henríquez, y una mano al final del “Palmera” Rivas, que el árbitro Marco Antonio Ortíz no sanciona como penal.

Ese “como fuera” resultó ser más dramático de lo deseado, pero al final de cuentas, el equipo jarocho sigue vivo, y aunque estos últimos aleteos sean más de ahogado que de vivo, en el futbol mexicano todo puede pasar, y tanto Lobos BUAP como Atlas, seguirán acompañándolos en esa desesperación por no bajar al circuito de Ascenso.

El número clave para el cuadro poblano y los rojinegros es 7, es decir, si logran hacer esa cantidad de puntos estarán salvados independientemente de lo que haga el Veracruz; en caso de no conseguirlos, entonces ya dependerán de lo que los Tiburones puedan sumar. La misión sigue siendo muy complicada, pero esa volatilidad de Lobos puede ser su principal esperanza.

Hablando del Atlas en particular, ¿cómo es posible que el cuadro rojinegro juegue con esa pasividad un partido tan importante? ¿No les avisaron lo que se estaban jugando? El triunfo los salvaba prácticamente de cualquier peligro ya, y hasta el empate. Que el árbitro tuvo un error clave en su contra, sí, pero eso no justifica el montón de fallas en defensa y ataque del conjunto del ahora ex técnico Romano.

El estratega argentino demostró ya en dos etapas distintas que no tiene la capacidad de dirigir a este equipo, y la directiva sigue cometiendo pifia tras pifia al momento de tomar las decisiones. ¡Una verdadera vergüenza la administración que Grupo Salinas ha hecho hasta el momento!

Estaremos pendientes de los calendarios tan complicados que tienen los tres equipos en el final del torneo, e incluso también del de Gallos Blancos de Querétaro, que tampoco se ha salvado, y también podría complicarse la existencia con lo que le queda.