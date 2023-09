El 2023, ¿es el año del nearshoring o de la informalidad?

A fines del 2018, en la informalidad trabajaban 31.2 millones de mexicanos. Cinco años después, son alrededor de 33.1 millones. En lo que va del sexenio, 1.9 millones de personas se han incorporado a la economía informal. Estamos hablando de 380 mil personas por año.

¿Por qué la informalidad es tan dinámica? No hay respuesta fácil. En conjunto aporta entre 22 y 24% del PIB y un poco más de 55% del empleo total. Hay meses, como julio del 2023 que la informalidad es protagonista muy destacada del mercado laboral. En el séptimo mes del año se generaron 774 mil puestos de trabajo. Tres cuartas partes de ellos fueron informales, alrededor de 565 mil.

Julio de 2023 está lejos de ser un mes atípico. En lo que va de 2023 se han creado 1.5 millones de empleos. De ellos, 87% corresponden a la informalidad, más de 1.3 millones de empleos. Gracias a este dinamismo y a la evolución demográfica, por primera vez hemos rebasado la marca de 33 millones de trabajadores informales.

Romper estas marcas no es algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosos. La informalidad nos confronta con una realidad que está llena de anomalías: los trabajadores no tienen prestaciones laborales y por tanto viven en condiciones de precariedad o vulnerabilidad. Desde el punto de vista de lo fiscal/tributario, tenemos actividades que no contribuyen a las arcas públicas y en determinadas circunstancias generan competencia desleal a los formales.

¿Cuál es el futuro de la informalidad? Lo único que sabemos es que el combate a la informalidad no ha dado resultado. A principios de la década de los noventa, en ella estaba 25% del empleo y ahora vamos en el 55 por ciento. Es protagonista en el comercio al menudeo, la industria de la construcción y el trabajo doméstico. No se crean que estamos ante un fenómeno que sólo se encuentra en actividades tradicionales. Aparece, también, en servicios de apoyo a la sofisticada industria de exportación. Recuerden que, en esencia, la informalidad tiene que ver con el incumplimiento de las obligaciones patronales, en materia laboral y/o tributaria.

El futuro de la informalidad parece brillante. Cuando tenemos que en un año económico relativamente bueno, como el 2023, 87% de los empleos que se generan son informales, surge la duda sobre cuál es la historia más poderosa, la fortaleza de la economía informal o la debilidad relativa de la economía formal. Para ponerlo en contexto, en este año se ha roto el récord de Inversión Extranjera Directa, con una cifra cercana a los 30,000 millones de dólares en el primer semestre. Estamos en la ruta para tener el mejor año del sexenio, con crecimiento superior al 2.5 por ciento.

La informalidad se explica parcialmente por la dificultad para ser formal, pero también por la facilidad para sobrevivir y prosperan en ella, al margen de la ley. Hablamos de lo informal en términos sociológicos, económicos y culturales. Necesitamos una lente política para terminar de entenderla, ¿quién o quienes ganan políticamente con el florecimiento de la informalidad?

La informalidad es poderosa, tanto, que tiene algo que se parece al soft power. En 2023, la palabra de moda es nearshoring, porque es el año de la relocalización de inversiones que estaban en China, y México es uno de los grandes ganadores. Si hacemos las cosas bien, se podrá generar uno o dos puntos adicionales del PIB y quizá hasta 250,000 empleos bien pagados por año. Si ustedes ponen la palabra nearshoring en el buscador de Google, se encontrarán con 6 millones 260 mil resultados. Si hacen la búsqueda con nearshoring México, se encontrarán con 2 millones 510 mil resultados.

¿Qué me dirían si les contara que buscar en Google “informalidad en México” produce 158 millones de resultados? No pretendo llevar muy lejos este ejercicio lúdico de indagación en la web, pero me gustaría dejar constancia de mi sorpresa. Para el buscador, la informalidad en México es 25 veces más grande que el nearshoring. ¿Será que Google se volvió loco o nos está dando una lección de cordura y de interpretación correcta de la realidad?