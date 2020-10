¿Dónde el honor?

Desde el principio de los tiempos históricos y aún antes, cuando la tierra se vistió de blanco, el fuego no había sido dominado y nuestros ancestros eran apenas homínidos caminado detrás de sus presas, hubo, en cada grupo nómada, algunos neandertales y cromañones que se destacaron de los demás: los machos alfa, los mejor dotados, los más fuertes. Fueron los líderes y ejercieron el poder.

Cuando, por la apropiación de los excedentes de la caza, la incipiente agricultura o las mejores armas, se modificaron las relaciones en las comunidades primitivas surgieron las diferencias, nació la propiedad y, con ella, las clases sociales. Desde entonces, en todas las sociedades ha existido un grupo de personas con mayor influencia en la conducción de los asuntos públicos: la élite del poder, configurada por los empresarios más distinguidos, los altos jerarcas de la iglesia, los militares de más alto rango, los comerciantes más ricos, los intelectuales más brillantes, los comunicadores prestigiados, las celebridades más conocidas y los políticos. Son la clase gobernante, la responsable, en gran medida, del éxito o del fracaso del país.

En épocas de turbulencia, desasosiego o dudas, las opiniones de la élite y su capacidad de interactuación son fundamentales. Si bien es cierto que los partidos son las vías institucionales para la participación política de los ciudadanos, no es menos verdadero que la opinión del Sr. Slim, por ejemplo, tenga mayor peso que la de usted o la mía, o que las homilías del Sr. Cardenal José Francisco Robles Ortega sean una orientación esperada y recibida por un gran número de católicos; asimismo, el pronunciamiento del líder de la comunidad judía en nuestro país tiene un efecto muy importante en la conducción de la política económica y los artículos de Reyes Heroles, Riva Palacio, Silva-Herzog, Loret de Mola o Diego Petersen ayudan a formar opinión. Son voces identificables que dan forma a nuestros pensamientos; por ellos se escuchan nuestras palabras. El problema de las redes sociales es que frecuentemente producen “ruido”, mensajes emitidos por fuentes sin acreditación que no generan confianza.

En momentos como los actuales, es fundamental que tengamos acceso al pensamiento de los líderes nacionales. La aprehensión del ex secretario de la Defensa, quien ha sido indiciado a petición de la DEA, humillado por una autoridad con enormes claroscuros en su propio país y condenado por la opinión pública, deja muchas dudas. Hasta ahora, cuando lo que está en entredicho es el prestigio del Ejército Nacional, garante de la soberanía y pilar de las instituciones, no conocemos las declaraciones del actual titular de la SEDENA. Ese vacío es, sin duda, preocupante. Sería gravísimo que fuesen ciertos los hechos que se le imputan al exsecretario. Me resisto a aceptar que el Ejército pueda haber llegado a subordinarse ante el poder del dinero. ¿Dónde la patria? ¿Dónde el honor, la lealtad? ¿Dónde el orgullo de ser mexicanos, el himno y la bandera? ¿Dónde el futuro de nuestros hijos? Por el bien de México, la verdad debe ser revelada.

