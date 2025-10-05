Claudia Sheinbaum: “La corrupción no puede tener cabida en nuestras instituciones”

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la corrupción no puede tener cabida en las instituciones del Estado y que debe sancionarse con firmeza, en medio del escándalo por presunto huachicol fiscal en la Secretaría de Marina (Semar).

Durante la ceremonia por el 204 aniversario de la Armada de México y el 201 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1824, realizada en el puerto de Veracruz, Sheinbaum Pardo reconoció la labor de las Fuerzas Armadas y destacó los valores que deben guiar su actuación.

“Lo contrario a la honestidad es la corrupción, la cual debe verse siempre como lo que es: una traición a todos los valores. La corrupción es deslealtad, por eso no puede tener cabida en nuestras instituciones; por eso debe sancionarse con firmeza y, al mismo tiempo, enaltecer la honestidad como principio de vida”, expresó la Mandataria.

La Presidenta felicitó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla, y al secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, por su entrega, patriotismo y honestidad al servicio de la nación. Aseguró que para defender la soberanía se requieren valores firmes tanto en las personas como en las instituciones.

“Las Fuerzas Armadas mexicanas los tienen: el honor que obliga a vivir con rectitud y a saber que cada acción representa a México; la lealtad, que significa fidelidad absoluta al pueblo y a la patria; el deber, que impulsa a cumplir la misión sin vacilación; el patriotismo, que es amor a la nación expresado en entrega y sacrificio; y la honestidad, que da sentido y fuerza a todos los demás valores, porque sin ella nada perdura”, sostuvo.

En su mensaje, Sheinbaum Pardo también criticó los lujos y el dinero mal habido, al considerar que con ellos se pierde la reputación y el legado personal.

“No hay riqueza que valga más que el honor. No hay poder más grande que el de la lealtad. No hay herencia más valiosa que el ejemplo de vivir con rectitud”, señaló.

La Presidenta también inauguró la Plaza del Heroísmo Veracruzano, donde aseguró que la historia y los valores de la Armada son ejemplo de servicio y entrega al pueblo. En el evento estuvieron presentes integrantes de su gabinete, así como los titulares del Poder Judicial y del Legislativo: el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar; la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán; y la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, evitó referirse al escándalo de huachicol fiscal y se concentró en destacar la fortaleza institucional de la Armada. “Una Marina más fuerte que nunca”, reiteró, al tiempo que anunció el regreso al país del Buque Escuela Cuauhtémoc, símbolo -dijo- de una Armada que nunca se rinde y que transforma la adversidad en aprendizaje.

Recordó que el navío sufrió un accidente en mayo pasado, al salir del puerto de Nueva York, con saldo de dos tripulantes fallecidos. “El Cuauhtémoc regresa más fuerte, con la memoria viva de aquellos marinos que le dieron su alma”, expresó el almirante.

Morales Ángeles subrayó que la Armada no sólo protege mares y costas, sino que también cumple una función social. “Ahí está el Plan Marina, que acude en auxilio cuando la naturaleza golpea a nuestras comunidades; ahí están nuestras jornadas médicas, que llevan salud a los lugares más alejados; y la salvaguarda de la vida humana en la mar, que nunca conoce descanso”, dijo.

A 204 años de su creación, aseguró que la Armada de México permanece firme en su misión de servir a la patria. “Nos une al pueblo la historia, el cariño y el deseo inquebrantable de servir. Somos una Armada bicentenaria, siempre fuerte y siempre cercana a los mexicanos”, concluyó.