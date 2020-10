Doce partidos políticos arrancan en Jalisco

Con la emisión de la convocatoria al proceso electoral concurrente 2020-2021 que hizo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCJ), se dio el banderazo de arranque a los partidos políticos nacionales y estatales que contenderán por 20 diputaciones de mayoría relativa, 18 de representación proporcional y las 125 alcaldías y regidurías de los municipios que conforman el territorio jalisciense.

Los requisitos y tiempos para la organización de los comicios, a realizarse el domingo 6 de junio del 2021, y el registro de las y los aspirantes que establece la convocatoria, se dieron a conocer justo el día después de la maratónica sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que definió a los últimos partidos políticos que competirán en la contienda del año próximo.

Las y los magistrados tuvieron desacuerdos y coincidencias con lo dictaminado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en cuanto a la autorización, o no, para el registro de nuevos partidos políticos nacionales.

Por un lado les corrigieron la plana a las y los consejeros electorales que le habían negado el registro a la organización Redes Sociales Progresistas y a Fuerza Social por México, al autorizarlos finalmente, y en cambio coincidieron en el aval al Partido Encuentro Solidario y la negativa a México Libre, que impulsaba el ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.

Como se sabe, el partido Redes Sociales Progresistas lo encabeza Fernando González Sánchez, yerno de la ex líder magisterial, Elba Esther Gordillo, liberada de prisión tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder; mientras que el partido Fuerza Social por México fue impulsado por Pedro Haces Barba, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), organización de reciente creación y muy cercana al gobierno de la autollamada cuarta transformación. El dirigente de este nuevo partido en Jalisco es el ex priista y ex magistrado electoral, Rubén Vázquez.

Con estos tres nuevos partidos políticos nacionales, que se suman al partido Movimiento Ciudadano (MC), Morena, PAN, PRI, PRD, Verde y PT, y los nuevos partidos políticos estatales Futuro, cuyo antecedente fue el movimiento conocido como Wikipolítica, que postuló a Pedro Kumamoto (quien ganó una diputación independiente la pasada Legislatura), y Hagamos, partido ligado al Grupo UdeG, serán 12 las opciones que tendrán los electores jaliscienses.

Habrá que ver si estos nuevos jugadores, que no podrán establecer alianzas con los partidos ya existentes por ser debutantes en la contienda, logran al menos el primer objetivo de conservar su registro o si alcanzan a gravitar en el tablero político estatal, al grado de modificar la correlación de fuerzas existente en la que actualmente domina ampliamente el partido MC.

El banderazo esta dado y hay 12 con boleto en Jalisco.

