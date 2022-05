Hay miedo en la ciudad, en el estado, en casi todo el país. Los casos de desapariciones, particularmente de mujeres jóvenes, generan estupor, tristeza, temor. ¿Será cierto?, ¿seré yo, mi hija, mi nieta la siguiente? ¿Puedo salir a correr a la calle con la certeza de que nada va a pasar? Las preguntas, pertinentes o no, basadas en datos ciertos o falsos están ahí, porque las desapariciones están ahí.

Empecinado en un combate estadístico a la delincuencia, aferrado a decir que los números están mejor, que hay cada día menos denuncias (que no necesariamente significa que haya menos delitos), que hay menos asesinatos que el año pasado, que hay una mejor persecución del delito, el gobernador de Jalisco no entiende por qué, si todo va tan bien, la percepción de inseguridad sube, la psicosis aumenta, el miedo ronda las sobremesas de los tapatíos, el tema de conversación no cambia.

Alfaro no es el primer gobernador, y tristemente no será el último, que se frustra porque los resultados en seguridad no se dan, porque el esfuerzo, que sin duda es mayúsculo, no se nota y no es reconocido, porque los medios, lejos de ser sus cómplices en esta tarea que él considera esencial, no sólo no aplauden (Peña dixit) sino que hacen eco de demandas ciudadanas y reflejan el miedo de los habitantes el estado.

El sentimiento de inseguridad ciudadana es resultado de lo que pasa en la calle, pero no necesariamente va al mismo ritmo ni responde a las mismas lógicas que las estadísticas. Dicho de otra manera: si el gobernador informa que las cosas van mejor, que los números están como nunca y los medios repitieran como un mantra la palabra del señor, la percepción de la ciudadanía no cambiaría de la noche a la mañana. Pensar que la opinión pública se nutre sólo de lo que dicen los medios es un error; creer que se modifica porque los medios repiten el discurso gubernamental es, por decirlo bonito, una ingenuidad.

Si la seguridad mejora, si efectivamente el día de mañana se acaban las desapariciones de mujeres y hombres, si en la calle dejan de robar, de extorsionar, de cobrar piso, si se acaban las balaceras, si los ciudadanos vemos que las policías hacen su chamba, la fiscalía funciona y la justicia es real, si medios y redes cambian la conversación porque ya no hay problemas de seguridad, probablemente dentro de un año o dos digamos que nos sentimos más seguros y reconozcamos que hubo un gobierno que hizo bien las cosas.

No le busquen tres pies al gato: el problema no son ni los medios ni las redes. Si hay miedo, si la psicosis social está instalada entre nosotros es porque algo no se ha hecho bien a lo largo de los últimos años.