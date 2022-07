En un acto de incomprensible irresponsabilidad e insensibilidad, el fiscal Joaquín Méndez dio a conocer los “avances” del caso de Luz Raquel, la madre cuidadora que falleció tras ser quemada. Es irresponsable porque genera desinformación. No deja de sorprender que lo cuidadosos que son en otros asuntos no lo fueron en éste. Es insensible porque lejos de abonar a la construcción de una explicación sólo revictimizan, sin pruebas conclusivas, a Luz Raquel.

¿Cuál es la estrategia de comunicación del Gobierno de Jalisco? ¿Qué buscan dando información parcial sobre un caso tan complejo y difundido? Suponiendo sin conceder que no se trate de un ataque sino de una inmolación, como sugiere la información que da a conocer la Fiscalía de Jalisco, nadie se los va a creer. Dar un vuelco radical en un caso tan delicado requiere de una estrategia de comunicación que te asegure que por disparatada que parezca la hipótesis existen todos los elementos para sostenerla. Sobre todo, que las otras hipótesis han sido completamente descartadas con pruebas puntuales. No es el caso. La información del fiscal es parcial y mañosa.

Solo hay dos explicaciones posibles a una actuación así. Se trata de un error garrafal, un harakiri político de parte del fiscal que va a repercutir terriblemente en la imagen del gobernador (que ya compite hombro a hombro por los últimos lugares de popularidad) o de una perversidad inaudita: enlodar a la víctima para exculpar al gobierno, destruir la imagen de la víctima para cambiar la conversación. No sería la primera vez que lo hacen: en el caso Giovanni, el joven asesinado en las instalaciones de la policía, sucedió algo muy similar.

No tengo manera de decir qué es cierto y qué no. Sé lo que dicen los vecinos porque fui al lugar donde sucedió y platiqué con algunos de ellos. Sé que hay cámaras al menos en dos casas frente al parque donde fue quemada Luz Raquel, pero no sé si funcionan, si grabaron lo ocurrido aquel sábado, ni si la Fiscalía ya tiene esas evidencias. Lo que sí sé, lo que sí sabemos, es que como gobierno y como sociedad fallamos, que hay una madre cuidadora muerta, y una violencia previa que no se borra con la estrategia de destrucción de la víctima.

El fracaso es de todos. Si no aceptamos que es mucho lo que tenemos que corregir, que nuestros protocolos no están funcionando no vamos a resolver nada. Nos toca a la sociedad civil revisar y presionar, pero mientras tengamos unas autoridades insensibles, más preocupadas por sacarse el golpe que por resolver los problemas, habrá más mujeres -madres, hermanas, vecinas- víctimas de la violencia.

diego.petersen@informador.com.mx