Si hoy fuera la elección para gobernador, Pablo Lemus la tendría en la bolsa. Lo dicen las encuestas y es más que evidente que hoy por hoy no existe un político con más atractivo en el estado que el alcalde de Guadalajara. Pero la elección para gobernador no es hoy, ni mañana. Faltan 22 largos meses y días para que suceda. En el inter pueden suceder muchas cosas.

“Hemos construido una relación (de amistad) más fuerte que la grilla”, escribió el gobernador Enrique Alfaro el día de ayer en su cuenta de Twitter y publicó una foto donde aparece con Pablo Lemus en el balcón de la oficina de la presidencia municipal con la catedral al fondo. El buen entendedor leyó en ese gesto tuitero que más allá de la amistad está la política, que Pablo será el candidato del gobernador solo si encuentran una vía de acuerdo político. En los pocos meses al frente del ayuntamiento, Alfaro le ha dejado ver a Lemus que el carisma no basta para gobernar ni para ser su candidato. Cada vez que ha querido le ha paralizado el ayuntamiento y lo que realmente ganó Alfaro en el conflicto con la Universidad de Guadalajara fue meter al alcalde tapatío al redil.

Tan cierto es que el gobernador no tiene otro candidato -Alberto Esquer no levanta y Salvador Zamora no logra que lo volteen a ver ni tirando basura- como que Lemus no tiene otra opción de partido. Si en algún momento se especuló que el alcalde podría irse con su carisma a otro lado, hoy está claro que no hay opción: su vía es naranja o no será.

Así pues, Alfaro y Lemus se necesitan mutuamente para la grilla. El gobernador pasó ya el cenit de su carrera política. Su popularidad y su oferta de futuro (principal atractivo de cualquier político en edad de merecer) van a la baja. En los rankings de aprobación de gobernadores aparece en la parte baja de la tabla, compitiendo hombro con hombro con el inefable gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y en las encuestas que aún lo consideran presidenciable aparece con poco conocimiento y baja intención de voto. Lo que le queda es el control del partido en el estado. Ese poder lo tiene y lo va a ejercer hasta el final.

Más allá de la amistad, lo que veremos es una sonriente pero no por ello menos ruda batalla entre Alfaro y Lemus grillándose y peleando centímetro a centímetro: el primero tratando de imponer condiciones al candidato; el segundo tratando de desmarcarse.

diego.petersen@informador.com.mx