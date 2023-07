¿Cuánto vale electoralmente MC? La pregunta no es fácil de responder, pues en las encuestas nacionales oscila entre dos y once por ciento sin que esté claro cuál es la realidad de la intención del voto por ese partido. La única referencia comprobable es la elección federal del 2021, donde MC compitió solo y obtuvo siete por ciento de la elección para diputados y siete distritos, todos en Jalisco. ¿Ese nivel es su piso o su techo? En una elección polarizada como la que se está configurando para el 2024 es prácticamente imposible que ese número crezca, más bien tenderá a la baja. Lo que va a subir de precio es el valor de la alianza, y esa es la gran apuesta de Dante Delgado.

La encuesta publicada por El Financiero esta semana presenta un careo de candidato contra candidato donde las constantes son Xóchitl Gálvez por el Frente y Samuel García por MC. La diferencia de la posible candidata del Frente con los principales contendientes de Morena, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, es de 11 y 12 puntos respectivamente y la intención de voto por Samuel García entre 8 y 9 por ciento. Quitando a Samuel de la ecuación, es decir, asumiendo que sólo se presentan dos candidatos, el voto naranja se reparte por igual -cuatro puntos para cada uno- entre los dos bloques.

Hay muchas lecturas posibles para este fenómeno, pero el más evidente es que el voto Naranja no es un voto corporativo. Donde MC tienen mayor fuerza, en Jalisco y Nuevo León, su crecimiento es resultado de un hartazgo de los partidos que habían alternado gobiernos en estos estados, PAN y PRI, y donde Morena no tiene liderazgos ni estructura sino sólo un voto inercial de los seguidores del Presidente López Obrador. Si bien el grupo Jalisco, tanto el líder de la bancada en el Senado, Clemente Castañeda, como el gobernador, Enrique Alfaro, han mostrado sus simpatías por apoyar una posible candidatura de Xóchitl Gálvez, no está claro cuál es la ruta que más conviene a los naranjas como partido. Es decir, si bien para el grupo Jalisco es evidente que una alianza con el Frente es mucho más natural y conveniente para sus intereses, pues hay un acuerdo de facto con los liderazgos estatales del PRI y del PAN, a escala nacional eso no es tan claro.

Lo más probable es que terminen del lado del Frente, pero los tiempos y el precio del kilo de naranja lo negociará el líder nacional y no los liderazgos estatales. De lo que no hay duda es que, viejo lobo de mar, Dante Delgado le va a sacar hasta la última gota de jugo a la naranja y quien compre la alianza con MC va a pagar caro, pues le van a vender a ocho lo que vale cuatro.

diego.petersen@informador.com.mx