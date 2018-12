Diccionario navideño

Aguinaldo: Regalo que se da por las fechas navideñas; por extensión, paga extra de Navidad que en muchos países se da por ley. Ni el Diccionario de la Real Academia ni Corominas dan la etimología de la palabra aguinaldo; el primero apunta a una posibilidad rara tras remitir a un arcano “aguilando”, y dice que “quizá” provenga de la locución latina hoc in anno (en este año). En sus Etimologías inéditas y curiosas, Arranz da una explicación más factible: que viene de “aquí danlo”, para decir que en determinada casa daban algún regalito por Navidad.

Andas: Sobre ellas van los Peregrinos en las procesiones navideñas. Según el Diccionario, es un “tablero que, sostenido por dos varas paralelas y horizontales, sirve para conducir efigies, personas o cosas”. Viene del latín amites, plural de ames, angarillas.

Báculo: Significa bastón, cayado, bordón; por extensión, apoyo (del latín baculum). Los pastores en las Posadas llevan un báculo muy adornado con el que se supone que controlan y guían a sus ovejas. Los obispos, por la misma razón, tienen un báculo de metal como parte de sus atributos episcopales.

Colación: Del latín collatio (contribución, cuota, cotejo). Entre sus significados está el de tentempié, refacción, refrigerio; es decir una comida ligera, como la que posiblemente se ofrecía en las Posadas; pero la palabra acabó por denominar aquí a los dulces que se echan a la piñata. Suelen ser bastante duros, tienen colorines inverosímiles y llevan por dentro granitos de anís.

Güíjola: Es un pito o silbato al que se le pone agua: “Aquella güíjola que hacía gorgoritos como si salieran voces de querubines”, escribe don Luis Sandoval Godoy en A eso sabe la tierra. No está en los diccionarios. Originalmente eran animalitos de barro, luego pequeños cilindros de hojalata (ahora de plástico), y se tocan junto con panderos, campanitas y cascabeles entre los misterios del Rosario.

Peregrinos: San José y la Virgen María con su burrito; si son figuras, van sobre las andas, pero a veces son niños con los atuendos correspondientes, guiando la procesión.

Posada: La RAE no registra el término en su acepción mexicana del novenario antes de la Navidad para recordar el peregrinar de José y María en busca precisamente de posada. En Sudamérica se celebra algo parecido: la Novena de Aguinaldos. Antes del general achilangamiento, en Guadalajara los versos eran los que cita Catón en uno de sus artículos:

-En nombre del cielo, buenos moradores,

dad a unos viajeros posada esta noche.

-La hora de pedirla no es muy oportuna,

marchad a otra parte y buena ventura.

-Mi esposa padece; por piedad os ruego

que por esta noche le deis el sosiego.

-Esta casa es nuestra, no es de todo el mundo;

yo la abro a quien quiera, y abrirla no gusto.

-Mirad, buena gente, que es mi esposa amada

la Reina del Cielo, Madre de la Gracia.

-Una reina tiene soberbios palacios,

y ahí a toda hora le abren sus vasallos.

-De Dios los vasallos somos todos, luego abrid;

que pase la Madre del Verbo.

-¡Pase la escogida, la niña dichosa,

y bendiga el alma que alegre la adora!