Diario de un snob

*La gloriosa y tradicional Noche de los Oscar.

*La primera se llevó a cabo en 1929 en el “ Roosevelt Hotel”.

*Y erase una vez Hollywood...

*Todo cambio a partir de los 1969/70 y nunca más fue igual.

No es que vivamos enchufados en el pasado, gozamos tantas cosas de hoy como también reconocemos que el pasado por una cuestión lógica lo veamos o recordemos a través de un tamiz color de rosa. Pero de lo que si no nos cabe duda es que ESE glamour y “Allure” que rodeaba a las estrellas hasta más o menos los mid-70s se acabó y nunca volvió a ser lo mismo. El Star-System se volvió una cosa muy distinta y el toparse con una gran estrella de cine en el supermercado le confirió al admirador un concepto de normalidad hacia su estrella y al parecer el resto de los mortales gustan de disfrutar mil veces tener a sus Dioses en un Olimpo inalcanzable..!! Como periodistas, cronistas, historiadores o como gusten catalogarlo al que escribe es una cuestión obligatoria el mostrar a las nuevas generaciones el mundo como fue, al igual que como lo es hoy en día. Cada época con sus cosas buenas, malas y regulares. El que a nuestro juicio tengamos una predisposición por la década de los 1960’s tal vez es porque nos tocó vivirla muy chicos pero de la cual mantenemos vivísimos recuerdos. Así imposible olvidar al recién fallecido KIRK DOUGLAS a los 102 años de vida y su gran cinta ESPARTACO...En una época en que ir al cine si bien era un ritual, se facilitaba mucho más que hoy en día por la seguridad de un ciudad que como en esa época era a “ la medida justa “... Esa era Guadalajara con un millón de habitantes pero más cosmopolita de lo que es hoy. Ir al cine era tarea de hasta tres veces a la semana cuando niños y adolescentes y lo mismo sucedía con los adultos. No había que trasladarse a plazas comerciales lejanísimas, llegabas y aparcabas tu coche sin riesgo de franeleros ni de que se lo fueran a hurtar. Las criadas y nanas se ocupaban de llevarnos a los más pequeños al “ REFORMA ya fuera a las matinées o a los estrenos de cintas de WALT DISNEY...el REX era otra sala también muy familiar. En el VARIEDADES vimos deslumbrados una reposición de EL LADRÓN DE BAGDAD con SABU y la magnífica producción de SIR ALEXANDER con una profusión de colores jamás igualada. En el REX vimos “EL PROFESOR DISTRAIDO” con Fred Mc Murray y Nancy Olson y su secuencia “EL PROFESOR BOLIGOMA”....En el REFORMA “OPERACION CUPIDO” con Hayley Mills...“LA FAMILIA DE LOS ROBINSON”...”OPERACIÓN SALCHICHA” con Dean Jones y Suzanne Pleshette...”El CASO DEL CABALLO SIN CABEZA” hasta “LAS 7 VIDAS DE TOMASINA” una gatita presuntuosa, mimada y extremo traviesa que hacía las veces de “chaperona” a una pareja de teenagers (me refiero obvio a un felino) hasta llegar a las recientemente mencionadas CUPIDO MOTORIZADO y sus secuencias. Esta gran producción de DISNEY aparte de los dibujos animados!!! Y pensar que el mismísimo WALT DISNEY llegó a venir a Guadalajara y a Chapala!! En fin como bien documento en su momento DOMINICKE DUNNE quien junto a RODDY MC DOWELL, y PETER LAWFORD Y respectivas esposas fueron en esa época dorada de los 60’s los anfitriones “par excellence” de aquel Hollywood y que cada fin de semana se reunían con sus amigos y los amigos de los amigos en sus casas de Malibú a pasar el día en la piscina o bailando los ritmos entonces de moda, en un ambiente IN-formalísimo... Lo mismo TONY PERKINS, que MARILYN MONROE... NATALIE WOOD o GEORGE HAMILTON... Los MINELLI, las socialites GLORIA VANDERBILT o BETSY BLOOMINGDALE...Y un actor que tal vez ya muy pocos recuerden GARDNER MC KAY...o HORTS BUCHOLZ que acaparaban las miradas femeninas...!! JEAN Y PETER FONDA...MIA FARROW...o PAUL NEWMAN...y la mismísima LIZ TAYLOR con RICHARD BURTON... Pero como narra en sus memorias DOMINIQUE DUNNE... Llegó el 1969 y algo muy extraño sucedió... Serían las drogas?...la inconformidad de los que volvían de Vietnam?... Una serie de tragedias que aún en Hollywood parecían ya desterradas?... SAL MINEO y el gran RAMON NOVARRO...SHARON TATE y sus amigos...!! Y la llegada de nuevos y ambiciosos TREPADORES SOCIALES como IRVING (apodado SWIFTY )y MARY LAZAR que después de servirse de las grandes amistades de la REALEZA DE HOLLYWOOD como BILLY WILDER y su bellísima esposa AUDREY...O la que fuera la reina de la alta sociedad EDIE GOETZ por ser nada más y nada menos que hija de LOUIS B.MAYER y por su encanto y dotes de gran anfitriona...de un día a otro los recién llegados LAZAR los fueron desplazando y sin ningún recato ni consideración, pasaron a ser casi personajes olvidados. DUNNE rehízo su vida como gran escritor, el pobre de PETER LAWFORD debido a la familia de su mujer PAT KENNEDY y su cuñado presidencial lo orillaron a una vida de tragedia... Pero así “Erase una vez en Hollywood....” y por hoy ¡Coooorte!

Nominada. Y sí... Érase una vez en Hollywood como el título de la estupenda cinta que compitió ayer por la noche los premios. El gran escritor que fue Dominicke Dunne y gran anfitrión de los míticos años 50’s y 60’s en su casa de Beverly Hills como en la de Malibú, comentaba que “algo extraño sucedió a partir de1969,el mundo de pronto cambio y aquel glamour que se daba aun en almuerzos informales en la playa cada weekend inexplicablemente se dejaron de organizar. Aquí vemos en una de tantas fiestas de esa inolvidable época aventándose un Surf a otra de las mujeres más bellas y glamorosas y con más clase que dio Hollywood: Natalie Wood en un estampado outfit justo frente al grupo de Rock... ¿El año? ¡Verano del 1965!

Festejo. Una rara imagen de la noche de gala de la primera entrega de los OSCAR en 1929.Y ¿en donde más podría haber sido? Si no en el entonces “rendezvous de las estrellas”... El gran Hotel Roosevelt de Hollywood Blv. casi frente al Teatro Chino. El elegante “Salón Blossom” luce a propósito una decoración un poco “chinoise” para los 250 invitados especiales aquella noche... Un 16 de mayo de hace ya más de 90 años...!! Hoy en día son miles los invitados y las grandes fiestas posteriores a la premiación las encabeza la revista “Vanity Fair”.