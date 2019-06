Diario de un snob

Guadalajara, la capacidad destructiva de sus autoridades y sus ocurrencias.

Ahora y cuanto antes, urge proteger la arquitectura funcionalista y de la segunda mitad del siglo XX.

Tragedia en pleno Centro de lo que poco que queda del viejo Tepatitlán.

Fallece la actriz Edith González en la Cd. de México.

Es francamente INCREÍBLE la capacidad destructiva de los TAPATÍOS desde las propias autoridades y sus ya celebres “ocurrencias” a las de los jeques de algunas UNIVERSIDADES, los propios particulares engañados y enganchados por un pésimo gusto del estilo “Tlajomulco Imperial”... al de autoridades religiosas que también han hecho de nuestra ciudad una especie de “pastiche” del peor gusto posible. JORGE LOYZAGA notable arquitecto siempre comentaba que lo que medio salvaba a esta ciudad no era su arquitectura... sino la generosa naturaleza que a través de la vegetación y arbolado que dan/daban oportunidad a tapar las fealdades en calles y avenidas unas más y otras menos importantes. Triste resulta que no se le dé un USO NOBLE al extraordinario y grandioso conjunto arquitectónico de LA CASA DE LA CULTURA por parte de la Universidad de Guadalajara, obra de primerísima calidad en diseño como en funcionabilidad, solamente porque “ la zona donde se ubica ¡“pasó de moda”! Y la especulación de terrenos en la zona de los BELENES han hecho allá y no acá (en donde corresponde una casa de cultura como esta que data de 1958) un negocio redituable, lejanísimo, feo y de un acceso complicadísimo las dizque morada de las Musas de las artes en todas sus formas y hasta comprometiendo a un gran PLÁCIDO DOMINGO con tal de atraer público, ¿atención mundial?... Y despreciar así nuestro CENTRO alma y corazón de lo auténticamente tapatío... Siguen las calles del corazón de la ciudad tan oscuras como sus muchos de funcionarios... Pobre de PACO NAVARRETE ya se dislocó un tobillo y ni siquiera en el Centro, sino en ¡Av. Lafayette/Chapultepec! Caso similar le sucedió a este Duque en las calles de López Cotilla y otra ocasión más en plena Av. Juárez entre Parroquia y 8 de Julio... A la pena de ver quien nos vio dar un malpaso (¿otro más?) viene luego el dolor y las ganas de reincorporarse y tratar de caminar dizque como si nada hubiese pasado... ¡Ajá, ey, cómo no! Aceras sin iluminar, escaparates de tiendas ídem, banquetas y machuelos, molachos y chuecos... Así como no se cae cualquier cristiano ¡incluidos PACO y el que esto escribe! Y volviendo al tema de la auto-destrucción de los TAPATÍOS por sus fincas emblemáticas ya de nada sirve el que recordemos las del siglo XIX o comienzos del XX… Con que medio logremos salvar las de los 1940/1950’s nos daríamos por bien servidos esto claro tarea difícil de lograr si por ejemplo los mismos JESUITAS se han empecinado en mudar el maravilloso INSTITUTO DE CIENCIAS muy emblemática y aún funcional edificación de los 50’s a unos lejanos parajes creando así más caos urbano y seguramente especular con los actuales terrenos para edificar torres de cartón. Las escuelas en verdad de gran solera -que yo sepa- llevan siglos sin cambiar de instalaciones y no por ello han egresado de Stonyshurst, Yale o Eton generaciones de jóvenes impecablemente preparados. Y como si ya TEPATITLÁN no estuviera lo suficientemente destruido y su antiguo Centro convertido en una mezcolanza de estilos unos feos y otros indescifrables, por descuido o por injerencia -no se puede aún precisar- estalló ayer mismo un departamento ubicado en un pequeño edificio frente a la Plaza de Armas y con un terrible saldo de cuatro muertos, más de 20 heridos y la duda de si la “very rich old lady”, Mrs. ALCALÁ que vivía allí apareció… O desapareció antes de la conflagración y las que fallecieron lo fueron entre otras personas más tres enfermeras que cuidaban de la dama en cuestión. ¿Coincidencia acaso? Pero hace exactamente TRES AÑOS, el 11 de Junio de 2016 un camión repartidor de Z GAS (o aparentemente los inservibles tanques de gas) provocaron una gran tragedia en la que falleció una familia completa en la Col. Tabachines (ver Proceso Jalisco No. 644) ¿Involucrados? Los dueños de la empresa o los que aparecen como tales: MIGUEL ZARAGOZA FUENTES y EVANGELINA LÓPEZ GUZMAN (o como se llame en realidad) ¡su ex esposa!... Y ya había sucedido una otra tragedia similar en Tonalá pero que se ocultó a la prensa... Una vez es casualidad, dos veces coincidencia ¿y la tercera?... En fin, misterio, entretanto y por lo tanto que las autoridades investiguen a fondo... ¿será acaso posible?... Y para concluir falleció la gran amiga que fue y estupenda actriz EDITH GONZÁLEZ, víctima de un cáncer que ya había superado. Aunque casada con otro buen amigo como lo es LORENZO LAZO MARGAIN, ella logró tener un hijo del tan buen amigo SANTIAGO CREEL MIRANDA, ya por entonces separado o divorciado de su adorable mujer BEATRIZ GARZA RÍOS. Por su parte, LORENZO LAZO ya había superado la pena del fallecimiento de su primer mujer: la ultrachic CONCHA DE LA MORA, también fallecida de un cáncer hace pocos años y, ahora vuelve a perder a la que fuera una de las pocas actrices que se medio codeaba con la buena sociedad de Cd. de México. Personalmente la llegamos a invitar varios años a aquellas fiestas que nos tocó organizar en Tequila para la firma premium de los BECKMANN “Reserva de la Familia” y que no por nada pero nunca han vuelto a ser igual de lucidas... Por las dudas, pregunten a ARACELI RAMOS de la firma tequilera. Y descanse en paz la adorable EDITH y aquellos fallecidos en la tragedia de “La Perla de los Altos”.

P.D. ¡Cuando! Por amor de Dios y de todos los Santos, regresarán los CONCIERTOS DE LA FILARMÓNICA DE JALICO a los días viernes como por tradición siempre se han llevado a cabo... Ya que Los jueves por las noches no son ni sombra de aquel TEATRO DEGOLLADO repleto de los viernes ... Otro caprichito más de autoridades que no entienden que no entienden... pero ¡creen que entienden!