Diario de snob

* In Memoriam de una gran señora.

* Lorena G. Hermosillo Prieto de Martínez falleció hace unos días.

* Perteneció a una de las familias más originales y notables de esta Guadalajara.

* 101 años de nuestro periódico tapatío por excelencia.



Hace años mientras vivíamos en Cd. de México nos topamos en las calles de Hamburgo en la hoy deteriorada ZONA ROSA a un estupendo amigo y anticuario tapatío, junto a uno de sus hijos: ALFONSO HERNÁNDEZ y tras los saludos de rigor me dijo: “traigo a mi hijo aprovechando que venimos a un par de asuntos a que conozca lo que fue el mejor candil que hubo en Guadalajara y en México y que fue de los HERMOSILLO…”. Al saber esto me imaginé perfecto que se trataba de un inmenso Candil de unas 250 o 300 luces en bronce y con sus pequeñas pantallas en cada vela. Este, por cierto, se encontraba suspendido en una sucursal bancaria SERFIN en la esquina de las calles de Hamburgo y Niza en la mentada Zona Rosa... Y aun cuando el salón donde se encontraba era muy extenso con todo y ello el fabuloso gran Candil se notaba apretujado y fuera de lugar. Al construirse la fabulosa mansión/palacio de los G. HERMOSILLO BRIZUELA en una de las fincas más conocidas de Guadalajara y que cerraba la calle de San Francisco con un original torreón y 3 o 4 pisos en elegante diseño del entonces muy célebre Arq. ÁNGEL CORSI. Y los HERMOSILLO BRIZUELA en uno de sus tantos viajes por la Europa de la “Belle Epoque”, tuvieron la afortunada ocurrencia de adquirir a “puerta cerrada” todo el mobiliario del Palazzo GRAMINNI en Venecia. Con lo adquirido allí más los buenos objetos que ya poseían la gran casa acabo convertida en un auténtico Palacio y en una de las residencias mejor puestas de todo México. El menaje del palacio veneciano cuando arribo a tierras tapatías traía consigo el inmenso candil. ¡Cómo no hemos visto nada igual! Además de dos leones en mármol firmados por BERNINI y cientos de muebles y objetos de gran valor y exquisito gusto. Tiempo después en los aparadores de una conocida tienda de antigüedades también en Cd. de México nos llamó la atención una singular pieza... Era como un arranque o remate de escalera en forma de una Carabela o antiguo navío de unos 4 metros por 1.50 de altura y en un dorado material. Se trataba nada menos que del remate de la gran escalinata bañada en oro puro y firmado por BENVENUTTO CELLINI de casa de los HERMOSIILO a que hacemos referencia. Lo extraño fue que cuando nos paramos a admirar tan bella pieza era como si ya la hubiéramos visto en alguna casa. Situación imposible porque entonces (por 1900) ni es sueños habíamos aun nacido. ¿Acaso sería uno de esos casos de memoria colectiva? Viene todo esto a cuento porque nos enteramos días pasados del fallecimiento de esa gran señora que fue LORENA G. HERMOSILLO PRIETO, casada con PEDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, grandes amigos nuestros al igual que sus hijos LORENA Y PANCHITO con quienes gozamos y compartimos muchos eventos de cuando pertenecíamos de alguna forma a esa “juventud dorada” tapatía, aunque sin muchos pe$os... Profunda pena al enterarnos pues los MARTÍNEZ HERMOSILLO solo tuvieron para con nosotros atenciones y una cosa muy importante que es “validaron” nuestro trabajo y el talento que uno puede traer consigo cuando muchas otras gentes ni siquiera lo tomaban a uno en cuenta por situaciones tan ridículas y absurdas como por ejemplo “no ser socio del Guadalajara Country Club”. Al revés, los MARTÍNEZ HERMOSILLO: Siempre que yo pasaba por su bella casa, me invitaban a quedarme a comer o cenar. Y ¡qué manera de recibir! Aún en la manera cotidiana con servicio de guante blanco y un salón comedor del mejor gusto posible, impecable vajilla y una plata que sólo podíamos calificar de esplendida. Lo mejor venía a la sobremesa y el café con una buena conversación y en ambiente exquisito y refinado como ya se ve muy poco, aún en las buenas casas Parisinas. No es para menos pues tanto LORENA como PANCHO descienden de gentes notabilísimas como importantes... más que por sus bienes de fortuna... por lo original de sus familiares y por su sencillez de trato y su don de gentes... resumo, los padres de LORENA fueron Don AURELIO G. HERMOSILLO y BRIZUELA (el famoso Bebé) carismático, ocurrente, parrandero y jugador... Casado con CECI PRIETO MENOCAL con quien procrearan a JOSÉ y a LORENA la que en su momento casara con PANCHO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, hijo a su vez de Don PEDRO MARTÍNEZ RIVAS y de LUCÍA MARTÍNEZ CASTELLANOS... El famoso “BEBÉ HERMOSILLO”, además tuvo como hermano a un ser extraordinario como lo fue “GUILLE HERMOSILLO”, quien tomó como hija a la adorable TERE G. HERMOSILLO, casada que fue con ARMANDO GUTIÉRREZ MANZO... personajes en toda la extensión de la palabra que le dieron a nuestra ciudad lustre y originalidad que hoy tanto ha perdido. Y como “cereza de un pastel”, la más elegante de las mujeres tapatías de su tiempo: LUZ BRIZUELA Y ORNELAS, fue hermana de JOSEFINA BRIZUELA de G. HERMOSILLO y de MARTA BRIZUELA de COLÓN DE LARREATEGUI... la mansión palacio de LUZ BRIZUELA aún existe milagrosamente en la esquina de Av. Juárez y Ocampo. Durante la mayor parte del pasado S. XX ninguna mujer tapatía brillo tanto y sin hacer alardes de ello como la archi distinguida LUZ BRIZUELA y que hoy forma parte de esos seres ya míticos, rodeados de una aureola de encanto y gran presencia. LUZ al no tomar estado determino que su vida y su gran fortuna la dedicaría a hacer el bien a los desprotegidos y formó así el PATRONATO DE LA LUZ para obras de caridad... GUILLE HERMOSILLO al sobrevenir la Revolución y perder mucho de su caudal económico transforma VILLA MONTECARLO (otra de las fincas más célebres en Chapala) y la convierte en un hostal de lujo. Por su parte BEBÉ HERMOSILLO, padre de la dama que nos ocupa hoy por su fallecimiento no se arredra y monta y una tienda de antigüedades... el palacio del centro con todo y su torreón se convierte en un tiempo en exclusivo club para luego demolerlo. Al paso de los años curiosamente y tal vez por sentimental herencia de VILLA MONTECRALO... PANCHO Y LORENA abren la más lujosa cadena de hoteles en TODO México como lo fue QUINTA REAL. Y en donde generosamente nos prestaron una ocasión (1987) para lanzar y promocionar la revista CASAS & GENTE a NICOLÁS SÁNCHEZ OSORIO y a este duque en un coctel pocas veces visto con absolutamente TODA aquella Guadalajara que elegantemente vestidos de coctel asistieron entre 500 y 600 invitados... Nuestro sincero pésame a PANCHO MARTÍNEZ MARTÍNEZ y a sus hijos PANCHITO y LORENA, casada ésta con JUAN CORONA HUERTA... el BEBÉ anota en su libro de memorias “los señores del pasado tenían más categoría que los de ahora... eran en apariencia de respetables y en la realidad lo eran... Como también mucho más señores”. Descanse en paz la adorable LORENA.