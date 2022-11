Derrota doble para Trump

Sobre las elecciones intermedias o de medio término del martes pasado en Estados Unidos hay tres realidades. La primera, que aunque no fue tan contundente como se esperaba, los republicanos -según las proyecciones, porque los resultados claves de algunos comicios se conocerán hasta dentro de algunos días- lograron ganar mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado habría que esperar algunos días más para saber hacia dónde apunta la balanza. La segunda, que a pesar de la desfavorable percepción entre la ciudadanía, con la cuenta el presidente Joe Biden salió de la jornada electoral un poco más fortalecido, cuando el pronóstico era muy pesimista. Y la tercera -y posiblemente la más sorpresiva- fue el revés moral y electoral para el ex presidente Donald Trump, quien esperaba arrasar con su empuje y recomendaciones en la elección y perfilarse con facilidad a buscar la candidatura republicana presidencial para la elección del 2024.

Lo que los sondeos de opinión mostraban en el preámbulo de la jornada electoral y la impresión que prevalencia en el ambiente, era de que los republicanos iban en ‘caballo de hacienda’ para posesionarse en ambas cámaras -de Representantes y el Senado- y que tomarían el control total de la política a pesar de tener a un demócrata en la Casa Blanca. Los resultados de la elección muestran que los márgenes de maniobra -aunque los republicanos dominaran en el Capitolio- serían muy reducidos, por lo que se tendrá que recurrir al convencimiento y al diálogo y no resolver por medio de imposición de mayoría. De acuerdo con muchos especialistas en el tema, el resultado de la elección es uno de los mejores para el partido de un presidente en la era política moderna. Así que la gran celebración republicana que se tenía programada para la noche del martes tuvo que posponerse para mejor ocasión, ya que la cacareada victoria roja no pudo materializarse.

La frase de Biden ayer miércoles, “ha sido un buen día para la democracia y para Estados Unidos”, revela el estado de ánimo con el que el presidente tomó los resultados de la elección, cuando todo apuntaba a una catástrofe de mayores dimensiones para los demócratas.

Y el gran perdedor, el alma del republicanismo, Donald Trump, que vio truncada sus propuestas de candidatos al Senado -con sendas derrotas-, como fueron los casos del Dr. Oz en Pensilvania y de Herschel Walker en Georgia, quienes fueron escogidos especialmente por el ex mandatario aprovechándose de su alta popularidad en la televisión y en los deportes respectivamente.

Si antes de la elección Trump veía un camino llano y abierto para obtener la nominación republicana para presidencia -que en los proximos dias estaría anunciando oficialmente- hoy debe pensarlo dos veces, ya que su ‘arrastre’, aunque aún es mucho, no es el mismo que en el pasado -como cuando se lanzó por la Casa Blanca y cuando la habitó por cuatro años-. Hoy, los votos promovidos por él no llegaron como esperaba, por el contrario, sufrió un revés. Y posiblemente lo más preocupante o el obstáculo más grande para Trump sea el gobernador del estado donde radica el ex mandatario -Florida-, Ron DeSantis, quien ganó la reelección y desde hace tiempo se ha destapado para llegar a Washington y tener su residencia en el 1600 de la Avenida Pensylvania. El mismo día de la elección, cuando DeSantis se perfilaba como ganador de la elección estatal y se hablaba que para los republicanos sería una buena opción para el 2024, Trump le envió un mensaje directo, “creo que está cometiendo un error. Creo que a la base de votantes no le gustaría”. Sin embargo, Trump no obtuvo lo que pretendía y DeSantis salió muy fortalecido políticamente, lo que nos indica que para el expresidente ha sido una doble derrota. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net