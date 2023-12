Texcaltitlan, en Estado de México, se cansó de que los criminales acecharan la comunidad. Se enfrentaron a machetazos y balazos para acabar con los excesivos cobros por el derecho de piso por parte del crimen organizado.

En Jalisco la situación no es diferente. Es secreto a voces que el cobro del derecho de piso existe, pero, no se denuncia.

Los criminales te tienen ubicado, conocen tu negocio, han estudiado quién eres, qué hora abres, a qué hora cierras, quién se encarga de las labores de caja. Todo.

Así ocurrió con "Omar", quien hace unos cuatro años puso un bar cerca de la zona de Chapalita. Poco a poco comenzó a llegar la gente, hasta que un día llegaron dos hombres que pidieron hablar con el dueño. Salió, los criminales le dijeron que venían de "la plaza" y se metieron a la oficina.

Ahí le dijeron que si quería seguir operando el lugar tenía que pagarles 20 mil pesos al mes o tendría que despedirse de su negocio. El monto que le pedían era incluso más alto que la renta que pagaba, les dijo que lo que producía el bar no llegaba a esas cantidades y pidió negociar.

Los criminales, "por su apertura", le dijeron que si no quería pagar debería dejar que un sujeto, todas las noches, fuera a ofrecer droga al lugar para nivelar el monto. Omar, por miedo, accedió. Así por varias semanas "el de la oficina", como se presentaba el cartel al llegar, se metía a los baños a ofrecer droga.

Como no se vendía, "la plaza" decidió dejarlo al ver que el negocio ni daba para pagar el cobro del piso, ni para la venta en los baños. Se fueron, no sin antes amenazar con que irían periódicamente para comprobar que sus adversarios no se metieran a vender, y que si veían más gente regresarían a pedir el dinero. Tuvo suerte.

A quien no le fue de la misma forma fue a "Luis", quien puso un puesto de tacos en la zona de Oblatos hace un par de años. Los criminales llegaron a las pocas semanas para avisarle sobre el pago que tenía que hacer para dejarlo vender.

Eran unos cinco mil al mes, calculó poco más de mil pesos a la semana y se aventuró a entrarle por vender y darse a conocer, pero muy pronto se dio cuenta que los gastos no salían y cerró.

Así la historia de muchos comerciantes y productores en la Entidad. Apenas el pasado fin de semana el Cardenal afirmó que tiene conocimiento de que el crimen organizado también cobra derecho de piso en Jalisco, mientras que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) incluso ha contabilizado los daños por este tipo de hechos, contemplando a Jalisco dentro de las entidades donde las cuotas son más altas, llegando a montos de entre los tres mil a los 20 mil pesos.

En estados como Aguascalientes y Guerrero puede llegar incluso a los 50 mil.

El derecho de piso es solo uno de los tantos "negocios" diversificados del crimen organizado emprendidos para obtener ganancias, como lo pueden ser los secuestros virtuales, el robo de vehículos con fines de recarmarcaje y reventa, falsificación de dinero, entre muchas otras ramas.

El derecho de piso no tiene un delito etiquetado por sí mismo, sino que le incluye en las denuncias por extorsión, que en Jalisco han rondado en un promedio de 650 al año, considerando solo aquellos quienes sí denunciaron, por lo cual es muy complicado generar estrategias que puedan acabar con él.

El problema de su erradicación además es que mientras no se desarticulen los grupos criminales desde su cabeza y mandos medios, este tipo de situaciones no va a terminar, pues sus ramas operan de la misma forma que una empresa: aunque llegue a faltar un empleado u otro salga del puesto, el sistema ha sido establecido para seguir operando buscando sus remplazos.

Y al final es eso, esperar a que un día se recobre el Estado de Derecho y no tengamos la necesidad de tener que enfrentarnos a los criminales por defender lo que es nuestro, como ocurrió, en Texcaltitlan.