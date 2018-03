Delito o derecho

He tenido muchas experiencias en mi vida, pero ninguna como la de amamantar a mi hija. Lo hice a pesar de las muchas dificultades que conlleva hacerlo en nuestra sociedad. Mi hija llegó para cambiar todas mis rutinas, los tiempos que destino a cumplir con mis obligaciones laborales, la manera en la que me relaciono con mis compañeros de trabajo (que muy pronto se acostumbraron a tratar conmigo y con mi inseparable compañera amante del chupón).

Hace unos días discutíamos el caso de América, la mamá a la que un elemento de seguridad le pidió abandonar la Plaza de la Tecnología por sentarse a dar de comer a su hijo en una de las escaleras. Lo peor fue cuando la cuestionaron: “¿por qué no te tapas? ¿Qué no traes con qué cubrirte para dar pecho?” Es muy alarmante que, aún en nuestros tiempos, amamantar sea visto como una obscenidad.

Cuando me preguntaron qué era lo que yo pensaba, recordé mi propia experiencia. Yo nunca me sentí obligada a taparme. Primero porque es lo más natural del mundo y segundo porque mi preocupación era dar de comer, no imaginar los prejuicios de las personas a mi alrededor.

El tema de la lactancia materna despierta diferentes opiniones, muchas muy apasionadas. Si bien hay quien lo entiende como un acto de amor, también hay quien le pone las etiquetas más perversas. A mi programa de radio llegaron declaraciones que ahora quiero compartir. Un hombre opinó que “hay otros actos íntimos” que no por eso se realizan en público. Una mujer no deseaba que sus hijos estuvieran expuestos a “semi desnudos”. Otro valiente dijo que “no era agradable ver pechos en la calle” y una última radioescucha pidió respeto a todas esas mujeres que “lastiman el pudor de los demás”.

¿Por qué todos se sienten con derecho de cuestionar y opinar a lo largo de las diferentes etapas de la vida de la mujer en lugar de respetar su elección?

Sorprendente es que sigamos guiándonos por una moral tan relativa. En muchos espacios ya hemos hablado sobre los diferentes beneficios de la leche materna, pero también hay algo importante, que es que dejemos de entender el cuerpo de la mujer como un objeto erótico. Una mamá que da pecho debería tener la opción que a ella le haga sentir más tranquila: si quiere cubrirse o no, eso es una decisión que tomará de acuerdo a lo que le funcione a ella y al bebé. En ninguno de los dos casos hay razones para el escándalo. Algo importante que vale la pena reflexionar de cara a este 8 de marzo es: ¿por qué todos se sienten con derecho de cuestionar y opinar a lo largo de las diferentes etapas de la vida de la mujer en lugar de respetar su elección? El Día Internacional de la Mujer es una fecha para generar conciencia y vencer los prejuicios que nos impiden vivir completamente libres. Amamantar donde nos sintamos más cómodas no es un delito: es nuestro derecho.