Danzón dedicado al Casino Veracruz

En 2000, en la celebración del Campeonato Nacional de Boxeo de Primera Fuerza, desarrollado en el Polideportivo Revolución, el primero de la especialidad en Jalisco, el periodista Luis Fernando Loza Lepe nos invitó a transmitir la crónica por Súper Deportiva 1370 AM, director de la entonces mejor estación de deportes del Occidente del país, de Grupo Acir. Acompañamos en aquella transmisión al colega Luis Ignacio Luna. Al finalizar el certamen, Loza Lepe comentó lo interesante que sería sumar en la emisora, un programa de boxeo. Así, la primera semana de enero de 2002 salió al aire Clinch, lo mejor del boxeo kilo por kilo, ambientado con música afroantillana y patrocinado por el Casino Veracruz. Debió ser el único programa de boxeo en la radio a nivel nacional, eran tiempos en que este deporte ya no se transmitía por televisión abierta, las nuevas generaciones no conocían a los Marco Antonio Barrera, “Terrible” Morales o “Chololo” Larios. Había que pagar a la televisión restringida por ver boxeo en México.

Danzones dedicados a “Kid Azteca”, José Becerra; “Hipócrita”, interpretada por Fernando Fernández, daba la bienvenida a los radioescuchas, entre otros temas, le dieron la personalidad a Clinch, con continuas menciones para ir a bailar al Casino Veracruz con la música en vivo de la Sonora San Francisco y la Sonora Bahía, o presentaciones como la Danzonera Acerina.

Clinch salía al aire los sábados al medio día, con la presencia de Ulises “Archi” Solís y su calzado bicolor, parte de su atuendo de pachuco bailarín; de su hermano Jorge “Coloradito” Solís, del gran Óscar “Chololo” Larios, Javier “Chatito” Jáuregui, todos fueron campeones del mundo; Juan Carlos “Camello” Rodríguez también fue asiduo invitado.

Clinch salió del aire en 2003, y el Casino Veracruz recién cerró sus puertas; la pista de la calle Manzano y Avenida Niños Héroes se acabó, en la que bailaron locales y turistas, Jorge “Maromero” Páez pulió la enorme pista exhibiendo dos o tres pasos de los domingueros. También Letizia Ortiz, reina de España; el Premio Nobel Gabriel García Márquez, entre otros muchos que se dieron cita. El Casino Veracruz, después de 38 años de inaugurado, fue otra víctima de la pandemia de COVID-19.

Y por ahí estaré atisbando.