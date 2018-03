Danza con lobos

En el aparador sabatino de los partidos de la Fecha 11, encontramos la visita del Guadalajara a Puebla para verse con Lobos BUAP. Con siete fechas sin conocer el triunfo en la Liga, un desgaste físico importante y cierta polémica desatada por declaraciones de Alan Pulido, las Chivas van en pos de su segunda victoria de la campaña, algo que se ha convertido en el objeto del deseo de los rojiblancos, que desde que derrotaron al Necaxa en la tercera jornada no se ha vuelto a repetir.

La tabla de posiciones establece que los dos contendientes del partido de esta tarde en la Angelópolis son de los peores equipos de la contienda, los poblanos son penúltimos y el Rebaño antepenúltimo, pero los requerimientos de uno y otro pueden dar como resultado un partido atractivo.

Los dirigidos por Rafael Puente Jr. necesitan los tres puntos para aminorar sus angustias en la tabla de cociente. Sin haber tenido un desempeño medianamente regular, ha tenido altibajos muy marcados, pero en partidos cruciales, ha puesto la intensidad y la contundencia particularmente en su estadio en donde sólo ha sufrido un revés esto fue en la fecha dos ante Querétaro.

Ante su gente, los jugadores del conjunto universitario poblano suelen encontrar la motivación necesaria para fastidiarle las cosas al conjunto que los visita.

El Guadalajara, por su parte, si no saca los tres puntos del estadio de la BUAP, bien se podría despedir de la calificación a la Liguilla. Matías Almeyda fue quien primero habló del plantel corto con el que cuenta para enfrentar la Liga y la Concachampions, habiendo habido variaciones sobre ese mismo tema dependiendo el punto de vista que del particular se tenga.

Tras el partido de la Concachampions en Seattle en el que el Guadalajara se topó con un equipo más competitivo de lo que esperaban, Alan Pulido emitió su opinión al respecto, y afirmó que le gustaría que su equipo contara con más jugadores de jerarquía y experiencia para poder encarar de mejor manera ambas competencias, los dichos de Pulido encendieron acaloradas polémicas, no por su contenido sino por las maneras. En definitiva Alan no mintió, pero se le cuestiona que justamente él debería de ser uno de esos jugadores de jerarquía y experiencia internacional a los que hizo referencia. Se esté o no de acuerdo con el jugador, por el momento que atraviesa su equipo, sus aseveraciones no abonan para la estabilidad del vestidor, aunque tampoco son para tanto drama.

En otro encuentro, el invicto América, único de los equipos mexicanos que ganó en los partidos de ida de Cuartos de Final de la Concachampions se mide en el Estadio Azteca a un León sin colmillos ya que su goleador y figura, Mauro Boselli, no jugará a causa de una lesión.

Las Águilas ya cedieron el liderato, en buena medida porque en sus últimos tres partidos han terminado en empate y por lo tanto sumando de a un punto no se avanza de la forma requerida.

El conglomerado de equipos punteros se ha compactado de manera interesante, por lo que no hay hasta ahora no ha habido ninguna “fuga” de algún equipo en las alturas de la clasificación para marcarlo como el equipo a vencer.