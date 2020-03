DAZN va por su negocio

Decía el extinto Salvador Plascencia Valle, ex juez del Consejo Mundial de Boxeo y ex presidente de la Comisión de Box de Guadalajara, que la carrera de un boxeador no se puede detener; podrá el actor directo tener diferencias contractuales con su mánager, con su promotor, pero frenar su actividad en los cuadriláteros, jamás. Otra: una de las máximas del boxeo, cuando la televisión quiere una pelea, se hace porque se hace. Decía Manny Pacquiao que el negocio con Juan Manuel Márquez estaba cerrado, tras la trilogía. Pero a la televisión estadounidense le resultaban otros números que ya sentían de su propiedad; se montó la cuarta pelea, la del KO estremecedor, la victoria del mexicano sobre el filipino, la que inició el descenso de Pacquiao de las carteleras globales.

Hoy DAZN, la plataforma por internet que paga las bolsas de fantasía a los boxeadores populares, da un manotazo para enderezar su negocio en torno a Saúl “Canelo” Álvarez. La nota de BoxingScene.com ya le dio la vuelta al mundo, el presidente ejecutivo de DAZN, John Skipper, se reunió recientemente con “Canelo” Álvarez en San Diego y ofreció nuevos incentivos para la trilogía con Gennady Golovkin, el 12 de septiembre en Las Vegas. En octubre el tapatío señaló: “Como lo dije y lo repito, para mí esa pelea con ‘GGG’ no representa un reto. 24 rounds, y ya le gané. Ya no representa ningún reto. Lo único que representa para mí es un buen negocio. Si me ofrecen algo bien, se hará la pelea. Pero reto ahí ya no veo “. Como a Pacquiao con la televisión estadounidense, a DAZN le resultan otros números, negocio que es de su propiedad, la pelea con “GGG” se hace porque se hace. Se sumarían otros dos compromisos, dentro del contrato de las 11 peleas por los 365 millones de dólares. El 2 de mayo contra Joe Saunders, campeón mundial Supermediano OMB en Las Vegas, y posiblemente ante Ryota Murata en diciembre en Japón. Skipper así brincó a Golden Boy Promotions para negociar en directo con “Canelo” y su equipo de trabajo. Desde el año anterior ya se rumoraba sobre las relaciones tensas de De la Hoya con Saúl y su esquina.

Así es el boxeo, antes lo experimentó Rafael “La Cobra” Mendoza, después “Tutico” Zabala, hoy le estaría tocando su turno a Óscar de la Hoya. “Canelo” es el popular, el producto que se vende en Estados Unidos, y DAZN quiere que esto sea realmente buen negocio… Y por ahí estaré atisbando.