¿Cuál pobreza?

La mayor parte de los votos que llevaron al poder a López Obrador fueron de la clase baja y media de la población, con todas las sub clasificaciones de, media, media baja, pobreza y pobreza extrema, por esta razón AMLO debe cuidar su imagen para no defraudar a sus fans, tanto en lo personal como en lo familiar y no se diga de sus colaboradores.

Cuando fue Jefe de Gobierno del D.F., el punto vulnerable fue su chofer Nico, quien propició un escándalo cuando se supo que ganaba 60 mil pesos mensuales. Aparte de este incidente, no hubo mayores escándalos de despilfarros, si acaso se le criticó por haber bloqueado la información del costo de la obra de los segundos pisos de autopistas urbanas por 20 años.

Ahora, todavía no toma posesión y ya comenzaron los ataques por la ostentosa boda adornada de millares de rosas blancas y menú a base de colas de langosta, de su antiguo y muy cercano colaborador César Yáñez Cabrera, con la empresaria Dulce María Silva Hernández, que no obstante que no se trata de un acto de Gobierno, los 500 asistentes a la boda indican lo contrario y lastiman la sensibilidad de los 53 millones de pobres que batallan para sobrevivir, cuando el próximo coordinador general de política y gobierno de Andrés Manuel López Obrador, gasta varios millones de pesos en sus esponsales para 500 invitados. Sin duda que son de recursos propios o de su esposa, según la revista Hola que le dedica 19 páginas, noticias que llegaron hasta Inglaterra con un artículo publicado en la Revista The Guardian.

Mientras que el Gobierno gasta cientos de miles de millones de pesos en combatir la pobreza, no sólo no se extingue, sino que aumenta cada día más. Alrededor de 50% de la población está en estado de pobreza, y 20% de ésta, en condiciones de pobreza extrema. Desde la época de gobierno de Carlos Salinas, se han sucedido programas gubernamentales para combatirla: Solidaridad, Progresa, Oportunidades y ahora Prospera, todos con resultados desastrosos.

No se han combatido a fondo las causas de la pobreza, que podemos enumerar como: la casi nula tasa de crecimiento del PIB por habitante en los últimos 36 años; las crisis económicas de 1982, 1986, 1988, 1995 y 2009; los problemas del campo por el deficiente arreglo de los derechos de la tierra que no han fomentado la agricultura, pero han enriquecido a unos cuantos ejidatarios colindantes de zonas urbanas y turísticas y, la crisis en el sistema educativo.

Según Ernesto Partida Pedroza, para terminar con la pobreza no basta la voluntad de los políticos, tampoco basta con la legislación de las mejores leyes si no se cumplen, tampoco basta con tener los recursos naturales, estas pueden convertirse en una maldición para los pueblos. Lo que verdaderamente necesitamos es una reforma educativa que sea capaz de enseñar a los estudiantes a pensar, a investigar y a crear las nuevas realidades. Necesitamos que se les enseñe a crear la sana convivencia entre los unos y los otros, que le ayude a crear el bienestar para todos y con ello reduciremos la delincuencia, la impunidad, el narcotráfico, la drogadicción y todos los males que se derivan de eso. Finalmente, algo para la reflexión y al nuevo Gobierno, una recomendación: cuiden su imagen por favor.