“Corcholatas” en su Torre de Babel

Por lo escuchado ayer en los actos de las “corcholatas” de Morena y de sus aliados en su primer día de promoción por ser, como lo explicó el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador en la reunión que tuvo la semana pasada en Palacio Nacional con los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), la o el “coordinador de los comités de defensa del Gobierno de la cuarta transformación”, cada quien entendió lo que quiso entender y cada quien dio su versión y sus argumentos de que lo que empezaron ayer no es lo que todos vemos: el inicio de la contienda interna para definir al candidato presidencial de Morena el próximo 6 de septiembre.

Empecemos por el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien eligió Puerto Vallarta, que gobierna Morena, y Guadalajara, Jalisco, que gobiernan sus opositores del partido Movimiento Ciudadano, como su punto de partida de estos recorridos que terminarán hasta el 27 de agosto, para luego levantar una encuesta y al mes siguiente revelar qué “corcholata” fue la más votada.

De entrada, Adán Augusto señala que no habrá problema con el INE porque no se trata de una campaña y que sus recorridos no son para ganar una candidatura presidencial sino para defender los logros de la cuarta transformación. Se reunió con la comunidad universitaria en el Paraninfo de la UdeG, donde resaltó el legado de Raúl Padilla López, quien hasta su muerte fue criticado por su ex jefe el Presidente.

El ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en cambio ignoró olímpicamente las advertencias del INE y no sólo hizo promesas de campaña como un crecimiento anual del 4.5 por ciento, sino adelantó que en su gabinete estaría el hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, al frente de la Secretaría de la Cuarta Transformación, que él crearía. Además, volvió a recordar en el mismo hotel de la CDMX cuando en 2012 se hizo a un lado para dejar la candidatura presidencial a López Obrador.

La ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, fue a Oaxaca, la tierra de Benito Juárez, y desde ahí dijo que dejó el Gobierno de la capital del país para defender las causas de la cuarta transformación y los principios de Morena, pese a la petición del INE de no hablar de plataformas políticas.

En ese tono estuvieron también Ricardo Monreal, y las “corcholatas” aliadas, Gerardo Fernández Noroña, del PT, y Manuel Velasco, del Partido Verde.

Son las “corcholatas” en su Torre de Babel en su intento de negar lo evidente y desafiar a la autoridad electoral que habrá que ver qué dice del arranque de la interna morenista que cada quien entiende y juega a su conveniencia.

