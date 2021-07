Desde la máxima tribuna y la más influyente de este país, donde se gobierna bajo las luces de las luminarias y frente a los lentes de las cámaras de televisión, el presidente Lopez Obrador sugirió al gobierno de Guanajuato destituya al Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa, por los malos resultados en seguridad pública. Dijo, “Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es uno de los estados donde hay más violencia...no es posible que no haya mejora...más si se trata de un asunto delicado como la seguridad pública donde está de por medio la vida de la gente”. ¡Con qué cara señor presidente!. El mandatario escupió hacia arriba y le cayó encima la saliva, a la vez que se pegaba un tiro en el pie.

Estaría consciente el presidente de lo que dijo el viernes. No sería que se levantó amodorrado y no supo lo que decía y sólo habló de lo que se le vino a la mente sin razonar. Reflexiono en un tema que lo exhibe por no estar consciente de la cruda realidad o que la ignora deliberadamente: “Cuando las autoridades no actúan, no se avanza”. Y uno se pregunta, ¿dónde está la acción de este gobierno ante tanto desorden, violencia y pérdida de vidas?

No hay necesidad de dar detalles de lo que sucede en Michoacán -sobre todo en Aguililla, donde la guardia nacional y el ejército están sometidos en medio de la lucha de carteles-, de las atrocidades que se conocen en Tamaulipas, el desorden en Oaxaca, de lo que sucede en Chiapas y por supuesto aquí en Jalisco. En muchos puntos del país se organizan las autodefensas ante el acecho de los grupos delincuenciales que los extorsionan ante la inacción de los cuerpos de seguridad. Los desaparecidos, las narcofosas, los ajustes de cuentas, las balaceras y los asesinatos en las calles a sangre fría son el pan de cada día. Y ante todo, la prueba irrefutable de esa galopante violencia son las 100 muertes en promedio que por día suceden y nos habla de la gravedad del asunto.

Y la política del gobierno es la misma, “Abrazos, no balazos”. La orden aparentemente es que no se metan las manos y se desconoce si al interior de los cuerpos de seguridad para combatir la violencia hay un plan, una estrategia o protocolos.

Cuando se es la máxima autoridad del estado, cuando el país se desangra violentamente, cuando no se ven maniobras o técnicas para tratar de resolver el problema, cuando se piden “abrazos, no balazos”, ah, pero si se emiten críticas y se surgieron cese de funcionarios por no dar resultados, ¡Con qué cara, señor presidente! ¿Usted, qué opina?

