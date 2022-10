Con pólvora mojada arranca Charros nueva temporada

Al inicio de hostilidades en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), que inició precisamente el pasado martes 11 de octubre en los diversos frentes, Charros de Jalisco iniciaron con el pie izquierdo esta campaña 2022-2023 al hilvanar al inicio dos derrotas en sus dos primeros cotejos, y aunque no luciendo mal del todo, les fue imposible dominar a la artillería de Venados de Mazatlán, quienes les infligieron sendas derrotas por 3-4 y 0-2, acusando los jaliscienses algunas deficiencias en el primer cotejo al dejar muchos Charros en el lienzo, y a pesar que no se vio catastrófico el trabajo del abridor estelar de la quinteta jaliscienses de inicialistas, Javier Solano, finalmente sucumbieron.

En tanto que en el segundo cotejo que marcó el retorno de quien llegó como refuerzo el año pasado, en un trabajo medianamente exitoso Jared Wilson y que arribó a Charros en razón del intercambio con los propios Venados en el que los blanquiazules campiranos dejaron ir al fino y poderoso torpedero, el caballero cubano Félix Pérez, quien ya le está pegando batazos como revancha por haberlo dejado libre, no lució mal, pero no se logró su objetivo de alcanzar el triunfo y los tapatíos fueron blanqueados.

Así las cosas, con la pólvora mojada con los toleteros que de costumbre suelen pegar fuerte y exitosamente como Japhet Amador, que con la pérdida de peso se ve escuálido de potencia, y los cañones silenciados de Manny Rodríguez, Agustin Murillo, Amadeo Zazueta, y Julián Ornelas entre otros, Charros no logró torpedear adecuadamente y en un desfile de lanzadores sucumbió ante Mazatlán.

Habrá que ver si en los próximos cotejos el equipo logra igualar la serie e irse con aires no pesimistas hacia la sede porteña, y del Teodoro Mariscal traerse la serie para no iniciar tan mal la primera fase de la naciente campaña 2022-2023.

Hay que dejar claro que el conjunto jalisciense no tuvo el pleno respaldo de su público, dado que la inauguración, que por cierto fue grata, pero carente de la marcialidad y fortaleza institucional que durante años le significó esa presencia importante en la sociedad, el público no abarrotó como fue costumbre durante los años anteriores el coloso deportivo de la colonia Tepeyac en Zapopan, aunque sin dejar de ser una buena entrada. Y no se sabe si la ausencia de triunfo en el primer cotejo provocó que en el segundo de ellos ocurrido el miércoles 12 de octubre generara una gran ausencia de público en las tribunas, dado que el aforo alcanzó solamente ser colmado en mucho menos de la mitad.

Ojalá que esto no sea un mal augurio y que el equipo vuelva a la senda del triunfo, que atraiga a la afición que es básica para impulsar a la novena jalisciense al bicampeonato que le significaría a la escuadra jalisciense su tercer título en su historia en esta etapa que inició en 2014 en la Liga Mexicana del Pacífico.