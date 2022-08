Con AMLO y Alfaro somos el “hazmerreír”

Ayer durante la oración por la paz en la misa de la una de la tarde en la iglesia de San Pablo de Tarso en Santa Anita, el padre Gerardo Flores Proa hizo referencia a la inseguridad y violencia que se vive en nuestro país y pidió orar “porque se encuentren soluciones reales, no soluciones imaginarias” porque ya son más balazos que los abrazos.

Por supuesto, los recientes incidentes que sucedieron en nuestro entorno con los narcobloqueos, motivaron la petición de oración para que en la medida de la gravedad de los acontecimientos se tomen medidas acordes y “reales” para pacificar al país y se acabe con la inseguridad.

Sin embargo, el poner en práctica esas “soluciones reales” parece que están muy lejos de que se hagan realidad, por la postura que asumen nuestras máximas autoridades. El ejemplo más fehaciente de esto, son las declaraciones de la semana pasada del Gobernador Enrique Alfaro (Informador, Agosto 12) , cuando al ser cuestionado porque no se registraron detenciones durante los bloqueos y las quemas de vehículos el pasado martes, tras enfrentamiento entre militares e integrantes de un cártel, respondió que se privilegió que los ataques no aumentaran. ”Lo que evitamos fue que hubiera un problema mayor; se trabajó muy bien...”, contestó el mandatario. Más tarde, el Gobierno de Jalisco emitió un comunicado y negó que se haya dado la orden de no realizar detenciones durante los hechos. Pero el mensaje ya estaba dado, el daño de percepción ya estaba asimilado en la sociedad.

No hay que olvidarnos del mensaje similar enviado por el presidente López Obrador en octubre de 2019 con la captura y liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, cuando dijo “Yo ordené que se detuviera ese operativo y que dejara en libertad a este presunto delincuente. Es lo que se decidió para poner en riesgo a la población y para afectar a los civiles. Si no suspendemos el operativo más de 200 personas inocentes perderían la vida en Culiacán y se tomó la decisión”.

Y también hay recordar lo que el actual presidente dijo en julio de 2015 -entonces presidente del Consejo Nacional de Morena- con motivo de la fuga de el El Chapo del Penal de Máxima Seguridad de El Altiplano, cuando pidió al entonces presidente Peña Nieto que regresara de una gira por Francia “para no pasar la vergüenza afuera...nuestro país no debe ser el hazmerreír de nadie”.

Habrá que decirle a López Obrador y a Enrique Alfaro -parafraseando al presidente- que para no seguir pasando “vergüenzas”, se debe de seguir la recomendación del padre Gerardo Flores Proa, que se apliquen “soluciones reales, no soluciones imaginarias” que solo provocan que continuemos siendo “el hazmerreír” del mundo con la patética y ridícula frase de “abrazos, no balazos”.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

