Comparan a “Rocky” con el “Púas”

A Eduardo “Rocky” Hernández, invicto y espectacular noqueador capitalino, aficionados antiguos ya lo comparan con el gigante Rubén “Púas” Olivares.

El 13 de julio en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, “Rocky” buscará mantener su inmaculado y aumentar sus nocauts, se enfrentará al venezolano Roger “The Kid” Gutiérrez en peso Superpluma, peleador con experiencia, 21-3, 18 nocauts.

Hijo de Ramón Hernández, alumno del mánager Issac “Tortas” Bustos, dupla que ha sabido conducir con talento la cerrera del demoledor, 28-0, 25 nocauts. “Rocky” nació el 21 de noviembre de 1997 en la Ciudad de México y debutó como profesional el 8 de febrero de 2014. Ha ganado los campeonatos interino latino Superpluma CMB y el juvenil Superpluma CMB.

En su más reciente pelea terminó en dos rounds con el africano Ibrahim Class, nocaut consecutivo número 21.

“Rocky” será respaldo del invicto boxeador mexicano Rey Vargas, quien arriesga el campeonato mundial Supergallo CMB ante el japonés Tomoki Kameda.

Gabriel “Gollaz” Valenzuela vs. Uriel “Bombardero” Pérez por el campeonato Superligero Fecarbox CMB, mañana en el Domo del Parque de la Solidaridad de Tonalá, Jalisco.

Ahora que anuncian que va en serio posible duelo del “Canelo” contra Jaime Munguía para septiembre, otra pelea a modo para el tapatío, las palabras del campeón mundial medio OMB, Demetrius Andrade, se hacen presentes: “‘Canelo’ no puede simplemente pelear contra los vagos para hacer todo ese dinero”, el boxeador estadounidense se refería a “Rocky” Fielding, el británico a quien el tapatío noqueó sin despeinarse en diciembre.

Andrade, como otros tantos boxeadores que hacen fila para enfrentar al flamante Campeón Franquicia CMB, quiere que lo volteen a ver: “Ellos están tratando de hacer que ‘Canelo’ sea algo que él no está tomando los pasos apropiados para ser. No es como Floyd Mayweather Jr., o Roy Jones. Él no es como ‘Sugar’ Ray Leonard, Marvin Hagler, Roberto Durán o Tommy Hearns, estos tipos pelaron entre sí”, dijo Andrade a Boxingscene.com.

Jaime Munguía es campeón mundial Superwelter CMB, es un muchacho de 22 años con futuro, tiene mucho que aprender en defensiva, “Canelo” se luciría como lo hizo con Amir Khan, Josesito López. Para Munguía, de veras, sería peligroso, recibiría nocaut brutal, que lo echaría a los boxeadores del montón. Y aunque en el boxeo cualquier cosa puede suceder, ojalá que su promotor, Fernando Beltrán, decline a tan desigual pelea, y lo más difícil, a tan jugosa bolsa. Y por ahí estaré atisbando.