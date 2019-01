¿Cómo se medirá el final?

De lo de gasolina, ya se ha escrito bastante para quedar más o menos en las mismas. Entre tanto dure el operativo de cancelar el uso de los oleoductos -sirva o no-, se seguirá con el desabastecimiento que no es desabastecimiento, o una escasez autogenerada con todas sus implicaciones económicas -necesaria o no-; o como guste decirle a la falta de gasolina. ¿Hasta cuándo? No se sabe. Ni siquiera el Presidente en su misa diaria de siete se animó a fijar una fecha. Al contrario de sus exageradas y rudas formas, pide paciencia pero de malas.

La comunicación y el manejo de crisis por parte del Ejecutivo, cuando ha existido, ha sido paupérrima. Cuando no contradictoria y fuera de tiempo. Un operativo semejante requería, por necesidad, una comunicación a su nivel, con su respectivo equipo de manejo de crisis. Eso es muy básico. Pero no ocurrió y sigue sin ocurrir. De ahí la facilidad para adscribirse o crear cualquier tipo de teoría de la conspiración y/o fake news, y más aún en redes sociales cuyo rebote en los medios tradicionales es inevitable. Twitter reemplazando la comunicación ausente del Gobierno, bonita cosa.

Pero y cuando la falta de planificación del operativo ya fue reconocida por la Secretaría de Energía, todo mundo se sigue preguntando si hay gato encerrado. ¿Acaso una extorsión o duro golpe dirigido a los estados opositores, un castigo a la clase media, a los empresarios del transporte y sus clientes? ¿Acaso un ataque contra el empresariado en venganza de sepa cuál cosa? ¿Acaso provocar una crisis y un pleito de la nada o constituir una cortina de humo? Acaso, acaso, acaso. Porque no saben comunicar o tal parece no les importa. Si se quieren evitar las llamadas compras de pánico, en lugar de culpar a los medios de comunicación por comunicar la situación, por lo menos que expliquen lo hecho y por hacer en dicho operativo. Aquí en Jalisco, tanto los medios como las autoridades locales han indicado cómo sortear la emergencia. Y también delimitado las responsabilidades en este alboroto.

Aún falta la conclusión del cerradero de ductos. Y aquí la pregunta importante no es si será o no un operativo exitoso, sino cómo lo van a medir. Si van a tomar en cuenta los daños a la economía o solo los litros ahorrados. ¿Y cómo van a medir los litros ahorrados? ¿Piensan arrestar a las cabecillas de tal negocio ilegal? ¿Habrá arrestos? Porque con eso de estar sacando medio a hurtadillas de la cárcel a sepa quiénes (https://goo.gl/1jSEM5) como que no da confianza tal resultado. ¿O acaso van a recurrir al aplausómetro de las redes sociales, y por supuesto al sermón de las siete como forma de medir su eventual éxito?

Ya a estas alturas todo puede pasar. Pero al final del día solo importa una cosa para efectos de la opinión pública. La gente está más enojada de lo normal por la falta de gasolina, enojo “normal” hoy por los tiempos más oscuros de las redes sociales, y con toda su distorsión. Y contra el Gobierno de López Obrador.