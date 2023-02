Clemente va

Luego de que la semana pasada se propaló intensamente un fragmento de la entrevista que el periodista Fernando del Collado hizo, a su muy particular estilo en su programa Tragaluz, al líder nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, el proceso de sucesión y la lucha por la candidatura naranja a la gubernatura de Jalisco tuvo un nuevo punto de inflexión.

En esa charla, cuando mi colega Fernando le pregunta por Clemente Castañeda, amigo de juventud de Enrique Alfaro y su aliado de siempre en la construcción del proyecto político que hoy es la primera fuerza política de Jalisco, ex dirigente nacional de MC en el pasado proceso electoral y actual líder de la bancada de senadores emecistas, Dante afirma que es el “mejor coordinador parlamentario en el Senado y es un hombre de una visión y preparación excepcional”.

-¿Lo ve gobernando Jalisco?- le pregunta Del Collado y Dante contesta que “lo ve como un mexicano extraordinario y un hombre de Estado para Jalisco y para México”.

-¿Eso es un sí?-, insiste el entrevistador y responde el líder nacional y fundador de MC: “Es que es un hombre preparado y México necesita mujeres y hombres preparados”.

Aunque no fue un destape como tal, esa fue la lectura que se construyó e impulsó desde las oficinas propagandísticas que orquestan los líderes del movimiento naranja que siguen desconfiando y se oponen a que el postulado sea el alcalde tapatío, Pablo Lemus, pese a ser quien ha sido siempre el puntero en las encuestas. La lectura en el lemusista Ayuntamiento de Guadalajara es que es una forma de presionar a Clemente y generar competencia para que el ahora alcalde esté obligado a negociar posiciones y neutralizar su liderazgo ante una eventual postulación.

Si bien desde que trascendió el desayuno al que convocó Alfaro en Casa Jalisco el pasado 27 de enero a Alberto Esquer, a Lemus y al propio Clemente, se le incluyó como un eventual aspirante, persistió la idea de que la candidatura estaba entre los primeros dos, por toda la visibilidad que se le ha dado desde Casa Jalisco al titular de la Secretaría de Asistencia Social.

Tras la declaraciones de Dante, y su interpretación forzada como destape, Clemente, quien muchos pensaban que no le interesaba esa candidatura, entró de llenó a la competencia.

Aunque se considera un parlamentario, el líder de los senadores naranjas señala que su paso como coordinador nacional del partido MC le dio experiencia operativa.

