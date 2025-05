Claudia se engalla y se está exponiendo

Y de pronto la presidente Claudia Sheinbaum se engalló y envió mensajes muy directos al gobierno de Washington, cuando en su gira del sábado por el estado de San Luis Potosí, habló de que “nos vamos a movilizar” (?) en caso de que se aplique un impuesto a las remesas de nuestros paisanos, además de responder a las críticas provenientes del país vecino por las elecciones del Poder Judicial, señalando “... que somos el país democrático del mundo” (?).

El jueves señalamos en este mismo espacio que Claudia Sheinbaum fue muy escueta y hasta cortante en sus comentarios cuando se le preguntó sobre la última conversación telefónica -miércoles por la mañana- que sostuvo con el presidente Donald Trump. Y tres días después habla de manera retadora y hasta cierto punto amenazante en contra de las políticas que son promovidas desde la oficina Oval de la Casa Blanca.

Sheinbaun reiteró que “... no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos en Estados Unidos” y dijo estar dispuesta, “De ser necesario, nos vamos a movilizar”, porque los mexicanos que están allí “trabajan duro y pagan sus impuestos”. La presidenta no dio detalles -solo que “va a seguir informando”- de cómo serían esas “movilizaciones”; posiblemente reuniendo un ejército de “ciervos de la nación” y haciendo un plantón frente a la embajada estadounidense en la Ciudad de México, paralizando de esa forma sus actividades, así como los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lo hicieron en Palacio Nacional durante la semana, cuando dejaron a Sheinbaum hablando sola en su conferencia Del Pueblo. En su posicionamiento la presidenta llamó “héroes y heroínas” a quienes envían dinero desde Estados Unidos, además de señalar fehacientemente que ellos “... ellos no solo sostienen la economía de México, sino también sostienen la economía de los Estados Unidos (?). Que se oiga bien y que se oiga fuerte, Estados Unidos no es lo que es si no fuera por las y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera”.

Sobre las críticas de la elección en el Poder Judicial, dijo que “Es en Estados Unidos donde en muchos estados se eligen jueces y magistrados, incluso a ministros estatales; pero ningún país tiene que el pueblo decida todo el Poder Judicial. Y cuando decide el pueblo es cuando gobierno y pueblo están juntos, cuando decide el pueblo es cuando hay una verdadera democracia. La democracia es el gobierno del pueblo”.

La presidenta sacó de su “ronco pecho” algo de lo que trae “atorado” en contra de Estados Unidos, sin decir cómo nos vamos a “movilizar” y contrarrestar una decisión que a ellos solo les corresponde y donde nada podemos hacer, además de exponerse al ridículo con el tema de la elección, porque -como ella dijo- si no participa “todo el pueblo” eso significa que no hay democracia.

Usted, ¿qué opina?