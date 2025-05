El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que aceptó la propuesta que le planteó en una conversación telefónica la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para extender las conversaciones para lograr un acuerdo comercial hasta el 9 de julio.

“Me preguntó si podíamos trasladarla (la fecha límite para el acuerdo) del 1 de junio al 9 de julio. Acepté y, según ella, mantendremos reuniones con rapidez para ver si podemos llegar a una solución”, explicó Trump durante una comparecencia ante los medios en la Base Aérea Andrews, donde aterrizó procedente de su campo de golf en Bedminster, en el Estado de Nueva Jersey, previo a poner rumbo a la Casa Blanca.

La conversación que sostuvo con Von der Leyen, que Trump calificó de “buena”, se produce después de que el neoyorquino amenazara con imponer a las importaciones de la Unión Europea un gravamen del 50% debido a que considera que “no están yendo a ninguna parte” las negociaciones activadas desde que el presidente norteamericano impuso en abril una tregua de 90 días a la aplicación de sus llamados “aranceles recíprocos”.

La propia von der Leyen dijo en redes sociales que fue una “buena llamada” la que mantuvo con Trump.

“La Unión Europea y Estados Unidos comparten la relación comercial más importante y estrecha del mundo. Europa está dispuesta a avanzar en las conversaciones con rapidez y decisión”, dijo Von der Leyen, agregó que “para alcanzar un buen acuerdo, necesitaríamos tiempo hasta el 9 de julio”.

Antes de que amenazara el pasado viernes con imponer a partir de la semana próxima un impuesto aduanero del 50%, Trump había fijado el 9 de julio como fecha para mantener la pausa del “arancel recíproco” que le impuso a la Unión Europea, que pasaría de pagar el 10% de aranceles que abona actualmente a un 20% una vez rebasada esa fecha.

EFE

Washington y Teherán, cerca de acuerdo nuclear

La Casa Blanca podría estar cerca de cerrar un acuerdo de seguridad que ayudaría a liberar la tensión en Medio Oriente.

Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista al asegurar que se puede alcanzar un acuerdo nuclear con Irán, y adelantó que la próxima ronda de conversaciones se celebrará “muy pronto”.

“No puedo decirles qué pasará mañana”, señaló el mandatario, y acto seguido agregó que las conversaciones “van muy bien”, tras celebrarse la quinta ronda de negociaciones el pasado viernes en la ciudad de Roma, las cuales según Estados Unidos “avanzan de forma constructiva”.

El magnate neoyorquino aseguró a su vez que “muy pronto” habrá una nueva ronda de negociaciones sin ofrecer más detalles al respecto.

“Me encantaría que eso sucediera (el acuerdo), porque me encantaría ver que no cayeran bombas y que muriera mucha gente. De verdad que me gustaría que eso sucediera, y creo que hay muchas posibilidades de que suceda”, dijo el mandatario norteamericano.

Tras concluir las conversaciones el viernes, Estados Unidos aseguró que “aún queda trabajo por hacer” para alcanzar el acuerdo con Irán, aunque su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, fue más optimista al afirmar que “existe una posibilidad de progreso”.

Una relación con múltiples fricciones

A pesar de la larga relación comercial y cultural entre Estados Unidos y la Unión Europea, Donald Trump no ha dudado en lanzarse de forma repetida contra sus socios para lograr un mejor acuerdo comercial.

El presidente de la Unión Americana asegura que “la Unión Europea, creada con el objetivo principal de aprovecharse de Estados Unidos en el comercio, ha sido muy difícil de gestionar. ¡Nuestras conversaciones con ellos no están dando frutos!”, explicó hace unos días en su red social.

Trump ha sido un duro crítico de las regulaciones que el Viejo Continente exige a sus socios comerciales, en particular a Estados Unidos. No ocultó su molestia por “el IVA, las ridículas sanciones corporativas, las barreras comerciales no monetarias, las manipulaciones financieras y las demandas injustificadas contra empresas estadounidenses, entre otras”, que han generado un déficit comercial con Estados Unidos “totalmente inaceptable”.

CT